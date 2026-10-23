【天极网手机频道】10月23日，iPhone Duo正式开售。作为苹果的首款折叠屏手机，其内屏覆盖了纳米纹理表层，除了能够有效减少屏幕眩光和镜面反射外，还能在视觉上有效淡化折痕。不过在发布的时候，就受到了一定的吐槽，由于会散射屏幕自身的光，导致画面通透感下降，画面的锐度和对比度都会低一些，强光下看着有点发灰、发雾。而在最近，维修博主杨长顺直播中徒手撕下了iPhone Duo的“磨砂膜”，引发了不少人的关注。

针对这件事，苹果客服今天回应称，视频中被撕下的是纳米纹理表层、并非普通磨砂膜，正常情况下非人为刻意损坏时该层镶嵌在设备内部撕不下来，也不会无缘无故脱落。客服还强调：不建议消费者私自拆解纳米纹理表层去更换第三方保护膜，该表层若正常损坏，官方更换价格为398元。

值得一提的是，在杨长顺的拆解视频显示，撕下这一层不需要额外工具，但会残留大量胶需要清理。而撕除这层纳米纹理表层后，屏幕的漫反射明显减少、画面更通透，但原本的物理折痕也随之显露。

当然，对于普通消费者来说，是非常不建议撕掉这层膜的，398元的更换费用算不上很贵，但如果不小心划伤或损坏内屏，其整体维修价格是7998元，那就很得不偿失了。