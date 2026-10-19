REDMI官宣K100将会在10月27日登场 首搭游戏独显+万级电池
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【天极网手机频道】REDMI官方正式宣布，REDMI K100将于10月27日晚7点发布，预约同步开启，主打“双芯魔王，万级续航”，定位是 “满分标准版、旗舰新基线”。这是K系列标准版首次把过去多见于Pro版本的游戏独显和万毫安时电池下放，瞄准双十一大促节点入场。
性能方面，标准版搭载高通骁龙8至尊版移动平台，这是高通首款采用自研Oryon CPU 架构的芯片，台积电3nm工艺，配备2颗4.32GHz 超大核与6颗3.53GHz性能核心，GPU为 Adreno830，综合性能放在现在依旧很不错。除主芯片外，该机还配备一颗独立显示芯片，支持超分与超帧并发技术，进一步提升游戏画质和流畅度。
续航同样是它的一大卖点，官方称其有“万级续航”。据爆料，K100标准版预计内置10000mAh硅碳负极电池，是小米系首款“万级电池”手机，相比上代K90标准版的7100mAh大幅提升，并且3C认证信息显示其支持100W有线快充。屏幕方面预计采用6.9英寸1.5K AMOLED大直屏，支持185Hz超高刷新率，配合对称双扬声器、大尺寸X轴马达、IP68防尘防水等。外观公布绿色主配色，背部为横向大矩阵相机模组搭配金属中框。
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