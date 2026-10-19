【天极网手机频道】上周五，苹果首款折叠屏手机iPhone Duo正式开启预售，并会在本周五正式开售，尽管售价高达15999元起，顶配甚至达到了26499元，但依然是一机难求，交付时间甚至已经排到了明年1月份。为了省出内部空间来塞更大的电池和做薄机身‌，这款新机全球统一采用仅支持eSIM的设计，彻底取消了实体卡槽，而这种设计让国行版的iPhone Duo在实际时会有一点点麻烦。所谓eSIM，就是把实体SIM卡的功能直接集成进手机芯片，省去了插卡槽。苹果这几年一直在推eSIM普及，iPhone 14起的美版就已取消实体卡槽，这款折叠屏如今也全面跟进。内部空间让机身更薄、电池更大，可这份“轻薄”的代价，往往落在了操作麻烦上。

有博主在发文表示，当你花了将近2万块钱买了iPhone Duo后会发现，这款手机没有实体SIM卡槽。国行版最多可以存储2张eSIM号码，而且开卡需要前往线下营业厅办理。目前来说，开卡已经没啥问题了，办理流程很快了，但对于将这款手机作为主力机且经常海外出差的用户来说会有麻烦。如果你的iPhone上已经写入了2张国内的eSIM，那么系统将禁止写入任何新的国际eSIM。也就是说，国行版能绑定的号码上限就是两张，国内号码写满后，即便只是临时出境，也没有多余位置给当地eSIM。这个硬上限平时感觉不到，可一旦有了海外需求，最先卡住的就是它。

对于已经写入两张卡的用户来说，想要办理海外的eSIM，必须删掉一张国内的eSIM号码，才能写入目的地的eSIM。但另一个麻烦又随之而来，国内三大运营商的eSIM写入必须线下实名核验，手机端不能自助恢复被删除的号码。一旦删掉国内eSIM，回国只能带着身份证去营业厅重新开卡写号，线上无法一键找回，整个流程相对繁琐，对于频繁出国的用户来说尤其不便。其实此前在仅支持eSIM卡的iPhone Air发布时就有过类似的问题，不过很多人将iPhone Air作为备用机，所以还算可以接受。对把iPhone Duo当主力机的用户来说，这个麻烦被放大了，尤其经常两地往返的差旅人群，出一趟国可能就得折腾一次。当然，如果你本身就只有一张卡要写入手机，那这个问题就不会困扰你了。

相比之下，非国行版本能够容纳8张eSIM卡，可以同时启用两张，并在多张之间切换，灵活度会更高一些。那么选择购买非国行版本就可以解决这个问题了吗？答案是，不可以。国内eSIM需绑定手机IMEI码，非国行设备并没有通过中国工信部入网审核批准，所以无法绑定国内的eSIM卡，想通过购买非国行版本解决这一问题的小伙伴可以歇歇了，在海外用的问题确实解决了，但却没法在原本的地方使用了。根子在于国内eSIM实名开通需要与手机IMEI一一对应，海外版没在国内完成入网登记，运营商侧写不进国内号码，想靠换海外版绕开限制，基本走不通。

所以针对出国场景的话，目前比较靠谱的解决办法，除了删除一张国内eSIM卡外，如果只是短期出差可以使用国内运营商的国际漫游服务，会贵一些但能够避开回来补卡的麻烦；或者将海外eSIM写入备用机，通过热点共享主机的网络也可以。如果出差频率实在高，也可以主用iPhone Duo、另备一台便宜的eSIM备用机专跑海外流量，通过热点把网络共享给主机，虽然多带一台设备，却是眼下不用删号、又能保住国内号码在线的最省事组合。

当然，纯eSIM卡设计对于仅在国内使用的用户来说，除了需要去营业厅开卡外，不会有太多麻烦，可能就是换机或号码出问题时，还得跑营业厅处理，不像实体卡插拔那么简单。往长远看，eSIM是个趋势，但就国内目前的情况来看，各大手机厂商主要还是试水阶段，纯eSIM离普及还有距离。等到运营商的线上开卡、转号、恢复流程真正一站式办理，这些“痛点”自然会慢慢消失；在那之前，eSIM的便利和“删号才能写号”的限制，还是会有一些麻烦。