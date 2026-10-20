【天极网手机频道】作为苹果首款折叠屏手机，iPhone Duo 自开启预售以来热度居高不下，首批现货几分钟就被抢购一空，大量消费者只能排到11月甚至12月才能拿到新机。为了遏制黄牛批量囤货倒卖，苹果陆续在全球各大市场出台限购政策，打开苹果官网或者Apple Store App就能看到限制提示：每位客户最多可购买2台iPhone Duo，需要提前调整订单数量才能继续付款。

有意思的是，国内、新加坡、中国香港等地区很早就明确公示了两台的限购规则，唯独美国市场没有提前对外说明，只有当用户下单超过两台时，系统才会弹出提醒。关于这条限制是什么时候加上的，海外网友还在争论。有 Reddit 用户表示，自己之前一口气下单了四台设备，也有人从预售一开始就被限制在两台以内，暂时没法确认政策落地的准确时间。

业内分析认为，苹果临时在美国补上限购条款，核心目的就是遏制黄牛批量囤货、转手倒卖，让更多普通消费者能买到新机。即便现在供货依旧紧张，随着产能稳步爬坡，未来几周订单等待周期还会继续缩短。

这款苹果首款折叠iPhone热度远超预期，10月16日预售刚开启几分钟，首发当日的现货就被抢空，大批买家只能等到11月甚至12月才能收货。好在苹果持续优化供应链、提升产能，不少用户最近发现自己的发货日期已经有所提前。

不过热度再高，iPhone Duo也有实打实的短板，不少数码博主直言纯eSIM设计劝退了一大批商务用户。

早在去年，iPhone Air 就采用了只支持eSIM的方案，而同期iPhone 17 系列保留了实体卡槽。今年iPhone Duo再次全线取消实体SIM卡槽，只支持双eSIM，再次把纯电子卡的争议推上风口。从技术层面来讲，去掉卡槽可以腾出机身内部空间，优化整机结构，但是落到日常使用里，麻烦就多了起来。

国行版iPhone Duo最多只能保存两组eSIM号码，而且开卡必须本人去线下营业厅实名办理，线上没法直接开通。对于经常跨国出差的商务人士来说这套机制格外折腾，想要写入境外当地的eSIM，就得先删掉其中一张国内号码;等回国之后还要再跑一趟营业厅重新核验身份、恢复国内手机号，来回耗费大量时间。不少网友还补充了另一个隐患：一旦手机故障返厂维修，备用机只能补办实体SIM卡，等到维修完成又要再次前往营业厅重新录入eSIM，时间成本成倍增加。

对比来看，国产机型大多做到了eSIM +实体卡槽双兼容，用户可以自由切换，更贴合当下大众的用机习惯。所以iPhone Duo拿来尝鲜没问题，但要是当成常年主力机，纯 eSIM 的限制实在让人难受。

一边是一机难求的抢购热潮，苹果通过限购尽量让更多普通用户拿到机器;另一边纯 eSIM 架构带来的种种不便也让不少用户开始权衡。如果只是当作尝鲜备用机，iPhone Duo的吸引力十足;但对于频繁跨国出行、经常维修换机的用户，入手前还需要多考虑一番。