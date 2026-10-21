【天极网手机频道】漫天技能特效交织、人物装扮物理动态翻飞、多名角色同屏混战……团战进入白热化阶段，激烈变幻的画面和节奏紧迫的操作让玩家肾上腺素飙升，也让终端设备因极限负载而压力陡增。这种关键时刻，瞬间的性能波动就可能引发蝴蝶效应，改写比赛的胜负。在PC端，为了兼顾高帧率和高画质，玩家会请出“大力水手”DLSS，那么移动端有没有类似的技术？

有的朋友，有的。

高通的Adreno Neural Fusion(简称ANF)是由AI驱动的渲染技术，可以看成“手机版DLSS”，支持AI超分以及帧生成。其中，AI超分是通过对较低分辨率的渲染信息重建后输出，帧生成则是在渲染帧之间生成中间帧。第六代骁龙8超级至尊版打破“不可能三角”――主机级画质、持续稳定的帧率，以及持久可靠的续航表现。

在9月23日举办的骁龙峰会上，高通就表示将与《永劫无间》《崩坏：星穹铁道》《燕云十六声》《怪物猎人：旅人》等超过20款手游开展合作，把ANF带给更多玩家。

《永劫无间》手游在10月9日更新后正式支持ANF功能，玩家可以在设置中轻松启用。我们体验了一段时间，有三项提升要和大家聊聊。

更清晰的画质：在高通发布的搭载8EE6实机录制中可以看出，开启ANF后，凭借AI超分的《永劫无间》手游画面更加干净锐利。标志性的布料效果在近距离观看时更加清晰，边缘更加平滑，锯齿消失了。同时，画面中的细节更加丰富，比如地面砖石表面的凹凸纹理，背后树干上明暗变化及纵横条纹。这种效果很接近原生高分辨率渲染，而不是简单粗暴的拉伸放大。

即使在战斗的画面中，技能的特效也展现了更多细节，高速奔跑、挥刀都更清晰，让战斗的视觉体验更加炫酷。在一些场景下，技能释放的效果展现也更有层次，没有明显的糊化，对玩家判断和应对战斗的发展也有所帮助。

更稳定的帧数：《永劫无间》手游目前最高支持60帧(动作)，对于8EE6而言，即使是最高设置运行也相当轻松。选择相同画质设定，不开启ANF时，游戏平均帧数为59.52;开启后，游戏平均帧数为59.96，略微提升了一点。但是，对比1%low帧，开启ANF后则从28.22提升到30.91，领先接近10%。在战斗场景下，开启ANF后最低帧数、平均95%帧率的表现也都更胜一筹。

因此，在游戏中开启ANF，可以在一定程度上减少卡顿。在战斗对抗时，不仅画面连贯度提升，也让玩家的操作更跟手。此外，在《永劫无间》手游中，开启ANF后可以看到下方的进度条变化，也减轻了游戏运行负载。

高能效带来长续航：这可能是ANF几项优势中最容易被“忽视”的一个。8EE6的全新Adreno GPU在带来44%性能提升的同时，能效也提升了40%，创下了Adreno GPU截至目前最大幅度的代际提升。在优化GPU能效方面，ANF也做出了一些贡献，具体到游戏中就是在保证画质、帧率的基础上，延长续航。此前高通公布的数据显示，ANF的AI超分对比原生渲染方案能够将能效提升最高80%，领先同类方案可达40%。在《洛克王国》、《崩坏：星穹铁道》、《白银之城》等游戏测试中，功耗最高降低达到了37%。

在《永劫无间》手游长时间测试中，开启ANF后功耗降低约3%。对于玩家而言，凭借ANF带来的优化可以在兼顾高画质、高帧率的基础上，用同样的电量多玩一把游戏。不仅是长时间游戏体验更稳定，也避免频繁使用充电宝、插电源线，改变握持手感或者影响操作。

ANF是如何实现这三项提升的？

要回答这个问题，就要了解到底什么是Adreno Neural Fusion。

过去移动端实现插帧、AI超分普遍需要数据在GPU、NPU之间频繁传输，增加了系统内存占用，并产生额外的时延、功耗，在游戏中特别是高速移动场景，就容易有拖影、闪烁等问题。

ANF并非基于现有方案实现，而是高通从底层自主设计打造的专有技术，将图形处理和AI能力深度融合。这里有两个关键点――Adreno Matrix Cores以及18MB Adreno独立高速显存。

第六代骁龙8超级至尊版的Adreno GPU引入了针对AI负载打造的专用核心――Adreno Matrix Cores，三组切片每个切片都有一颗，由此实现了图形管线内直接运行AI模型，神经网络计算也不需要离开图形渲染管线。18MB Adreno独立高速显存作为专用片上图形存储器，可以存储GPU需要处理的渲染目标、渲染阶段生成的各种中间数据，方便GPU就近调取数据，减少系统内存访问，降低时延。

于是在Adreno Matrix Cores以及18MB Adreno独立高速显存等特性加持下，ANF能够在统一的图形管线内完成神经网络处理，实现AI超分以及帧生成，解决了传统方案存在的难题。其中，AI超分是通过对较低分辨率的渲染信息重建后输出，帧生成则是在渲染帧之间生成中间帧，不仅降低了游戏渲染高画质、高帧率的开销，也避免了时延带来的伪影等弊端，兼顾画质、帧率、能效。

高通如何把ANF落地到游戏？

2018年，PC端DLSS发布时提到会有25款游戏支持，在驱动落地时首发却只有《最终幻想15》以及《战地5》两款游戏可以体验。

但是，如今DLSS已经获得越来越多PC端游戏的支持。

对于高通而言，ANF接下来最需要解决的就是移动端游戏的适配问题，让更多游戏更快支持ANF。作为移动端游戏的引领者，高通在这方面的积累足够深厚。

高通在几年前推出游戏体验优化技术套件――Snapdragon Elite Gaming，也就是骁龙至尊游戏，致力于将端游级游戏体验带到移动端，突破移动端游戏体验的上限。无论是可变分辨率渲染、硬件级实时光追，还是GPU驱动更新，ANF不是第一个，也不会是最后一个。在这个过程中，高通与OEM、ISV等众多行业合作伙伴打造了一个活跃的移动游戏生态，也让骁龙成为玩家首选的移动平台，甚至在一定程度上也代表着更先进更全面的游戏体验。即使是对设备有更严苛要求的电竞舞台，骁龙也是重要参与者之一。骁龙已经成为王者荣耀职业联赛、和平精英职业联赛、穿越火线枪战王者职业联赛、QQ飞车手游S联赛以及英雄联盟手游超级联赛等五大热门移动电竞赛事的官方指定芯片。

所以ANF不需要从“0”开始，而是完成“从10到100”的快速跃进。在骁龙峰会上，高通就提到ANF作为首个在主流手游引擎上落地的AI超分技术，已经提供Unreal、Unity、Messiah等引擎的文档与插件支持，帮助开发者更快完成集成与部署，有效降低游戏厂商的适配成本。

这里还有一个很有趣的细节，在骁龙峰会前的预沟通会上，高通给出支持ANF游戏的数量是18款，几天后这个数字就提升到了超过20款。

移动游戏AI渲染的新起点

过去十年移动游戏行业长期困在“画质、帧率、功耗”三角取舍之中：提升画面就要牺牲帧率，拉高帧率就要降低画质，高画质高帧率的代价是快速发热与续航缩水。而ANF依托骁龙移动平台的硬件创新加全栈软件生态，打破了这一固有矛盾，将AI超分与帧生成整合到图形管线中，提升画质并降低了渲染开销。

通过《永劫无间》手游也可以感受到这些创新技术落地后带给玩家游戏体验的变化。一方面，让移动端游戏画质及体验向端游和主机看齐，3A手游的适配尤其值得期待。另一方面也是把更多选择权交给玩家，可以全都要，也可以按照个人习惯调整设定。

更重要的是，Adreno Neural Fusion其实还有很多潜力并没有释放出来。

就第六代骁龙8超级至尊版而言，在某些游戏中ANF属于“锦上添花”的功能。自身性能足够强大，即使是更高负载、更高画质设定，这颗骁龙芯也可以应对。但随着游戏的不断创新，未来或许会有更极致的画质可选，或者负载更高的玩法。还有接下来大家不得不面临的更长换机周期，ANF的作用会越来越大(压力给到高通，游戏适配一定要跟得上)。

当然，并非人人都会选择旗舰手机，而且也不是只有旗舰或者游戏手机的用户才会玩游戏。如果，手机性能并没有点满，但还是想要高画质、高帧率，这时候ANF可就是能够雪中送炭的功能了。前提是，高通在非旗舰骁龙移动平台上也提供ANF。

而这正是高通努力在做的事。在过去几年中，高通将众多原本在旗舰级平台上的领先特性下放到了更多骁龙移动平台，从5G、AI的普惠，再到移动端游戏体验的全面提升。在不久的将来，或许就会有更多玩家有机会在自己的设备上运行喜欢的游戏时体验到Adreno Neural Fusion，这项由AI驱动的渲染技术。