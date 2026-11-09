11 月 7 日消息，工业和信息化部就日前印发的《关于加强智能体终端设备进网管理的通知》发布政策解读，央广网等媒体同步报道。《通知》明确「智能体终端」指预置安装智能体的手机、平板、可穿戴设备等电信终端设备，并部署四方面任务：一是开展智能体与终端适配，开发者须强化权限调用、通信能力、网络与数据安全、用户权益及任务执行管理，并在产品设置页公示已完成适配的终端型号与操作系统信息;二是改进进网管理，预置智能体的终端须在进网检测中依据标准开展适配验证，依法开展涉诈风险安全评估与反诈能力前置性评测，终端使用的智能体应参考智能体互联系列国家标准配备唯一身份码;三是强化现网升级管理，企业通过 OTA 推送智能体升级须向工信部提交方案，明确时间、规模、用户群体、业务场景与数据安全措施，升级结束后提交报告，经专家评估、征求意见后方可正式提供服务;四是健全分发管理，应用分发平台应推动开发者通过电子签名主动声明是否同意智能体调用，未经声明同意不得强制调用，也不得为不兼容机型提供下载安装。中国信通院与相关检测机构将建设智能体版本和终端型号适配备案库。