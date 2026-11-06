【天极网手机频道】近日有爆料称，国内厂商计划在2027年推出阔直板手机，早期方案偏向小尺寸设计，屏幕尺寸预计控制在6.5英寸以内，而这款机型大概率属于vivo。

今年 9 月，华为推出全球首款阔直板手机 Pura X View，采用 16:9.5 宽屏比例，上市之后市场反响超出预期。截至 10 月 25 日，这款机型累计销量约 75.53 万台，实销均价在 7000 元，其中大约三成买家是从苹果阵营转来的用户。这份亮眼的成绩单，也直接推动多家头部手机厂商启动同类产品的立项工作。



华为Pura X View

从目前曝光的研发进度来看，安卓阵营内部节奏已经拉开差距。根据爆料的节奏，OPPO大概率会是安卓阵营里最先落地阔直板产品的厂商，荣耀紧随其后，其余厂商项目进度相对平缓，整体上市窗口集中在2027年底至2028年上半年。如果后续项目研发提速，产品发布节奏也存在提前的可能性。

值得注意的是，阔直板并不是一款单一机型，现在各家立项的时候已经规划了不同定位的版本，有主打影像的阔直板、面向大众的中端阔直板，还有侧重游戏体验的性能阔直板，用来照顾不同需求的用户。另有消息显示，国内 TOP5 手机厂商均已完成阔直板立项，同步进入加速测试阶段，各家的产品定义、目标人群都有区分，避免同质化内卷。

从行业层面来看，阔直板的兴起本质是直板手机在成熟市场里寻找新增量的尝试。长期以来，主流直板手机大多采用修长屏幕比例，虽然方便单手纵向滑动，但横屏观影、多任务分屏时体验受限。阔直板把屏幕比例向16:9靠拢，在不增加折叠铰链、不抬高整机成本的前提下，拓宽横向视野，填补了传统直板和折叠屏之间的体验空档。

比折叠屏，阔直板的供应链门槛低很多，依托成熟的直板硬件框架改造，理论上更容易下放到中端价位，厂商也能多一个差异化卖点。但它同样有不少现实难题，系统界面、大量第三方 APP 的适配，还有宽机身带来的握持手感平衡，都需要慢慢打磨。

随着多家厂商陆续入局，阔直板赛道的竞争格局已经慢慢清晰。接下来的时间里，阔直板能不能跳出小众尝鲜的圈子，真正成为带动用户换机的新方向，还是要看量产机型上手之后的实际体验。