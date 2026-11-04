【天极网手机频道】配件厂商 MOFT 为苹果折叠屏手机 iPhone Duo 推出新款多功能保护壳 Dynamic Folio Case，目前已在 MOFT 官网开放预订，售价89.99美元，提供"海军蓝"与"雾湾色配蓝宝石"双拼共两款外观，预计12月中旬开始发货。相比售价69.99美元、通过磁吸固定的原版 Dynamic Folio，新款改用卡扣式固定，安装更加牢固，并新增对手机背面及前后边缘的保护。

这款保护壳延续 MOFT 标志性的折纸(origami)设计思路，以单层轻薄仿皮革(MOVAS 材质)包裹机身，厚度仅约0.07英寸(约1.8毫米)、重量2.58盎司(约73克)，在不明显增加折叠机体积的前提下实现多重功能。其屏幕翻盖既能保护 iPhone Duo 的内外双屏免受刮擦，也能沿对称折线折叠成不同角度的支架，支持横屏观看视频、竖屏阅读电子书，以及适合床边与沙发场景的"休闲模式"低位倾角;改变折叠方式后，翻盖还能折成类似 PopSockets 气囊的居中握把，左右手均可舒适握持，减轻长时间展开使用时的手部负担。保护壳支持 MagSafe 无线充电，无论开合状态均可正常补能，且不影响 Duo 的双屏预览摄像头功能。MOFT 围绕 iPhone Duo 还规划了模块化保护壳、旋转握把支架与磁吸卡包等一整套配件，新款 Dynamic Folio Case 是该阵容中防护更全面的一档。