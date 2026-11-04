【天极网手机频道】根据Counterpoint Research最新发布的季度监测数据，2026年第三季度全球智能手机营收达到1140亿美元，同比增长3%;同期全球出货量同比下降19%。在销量明显收缩的背景下，行业收入维持正增长，主要依赖平均售价(ASP)的大幅抬升――本季度全球ASP达到442美元，同比增长27%，创下有记录以来季度新高。

从该机构的营收、出货量和手机均价等多项数据来看，最突出的特征就是“量价背离”。在ASP和产品结构不变的情况下，出货量下降会拖累收入;本季度ASP上涨抵消了大部分销量下滑的影响。Counterpoint指出，这一变化来自三方面：存储等核心零部件成本上升，厂商将部分成本转嫁至终端价格;产品组合向中高端迁移，入门级机型占比下降，带动整体ASP上升;厂商精简SKU，减少低毛利型号，集中资源投放主力机型。

Counterpoint高级分析师Shilpi Jain也提醒：营收增长并不等同于利润增长。在内存成本持续抬升的环境下，ASP上升更多是对成本压力的被动响应，而非需求端的全面走强。

在另一方面的手机营收的趋势方面，本季度头部厂商格局进一步分化，Apple同比增长17%，在全球智能手机营收中的份额达到50%，为历史最高水平。其ASP同比增长19%。报告认为，iPhone 17系列需求延续、iPhone 18 Pro系列早期放量，以及新品定价策略调整，是主要拉动因素。

Samsung以19%的营收份额排名第二，营收同比增长14%;同时以22%的出货份额保持全球出货量第一。其ASP同比上涨21%至367美元，增长来自A系列提价，以及S26 Ultra、Z Fold8等高端机型占比提升。

Xiaomi营收同比基本持平，但ASP实现双位数增长。产品重心由入门市场向中端和中高端迁移，Redmi Note 15系列、小米17T成为核心收入贡献型号。

OPPO(Counterpoint口径含一加、realme)营收同比下降26%，vivo同比下降22%。两家品牌ASP均有增长，但出货量下滑幅度更大。报告分析认为，二者本季度更倾向于优先保护利润、收缩非核心市场，并集中资源经营旗舰与重点机型。

Counterpoint预计，2026年第四季度出货量降幅可能超过ASP增幅，全球智能手机收入可能转为收缩。不过，前三季度较高的ASP仍可能使2026年全年收入同比增长。

报告还预计，2027年内存成本将继续给厂商利润带来压力，进一步的价格上涨可能出现;出货量仍可能下降，但降幅较2026年放缓。报告判断成本缓解或要到2028年，而届时节省的成本可能更多被用于设备升级，而不一定转化为降价。

高端品牌和高端产品线更容易通过产品溢价吸收成本上涨，或将一部分成本传递给消费者。对定位较大众的品牌而言，涨价可能更容易影响需求;不涨价则可能承受利润挤压。过去，智能手机行业依赖出货规模摊薄成本;现在，在需求趋缓、零部件涨价、换机周期拉长的情况下，厂商开始通过提升单价、优化产品结构和聚焦核心市场来维持收入。

对消费者而言，则面临最直接的结果：同价位能买到的配置提升可能变慢，而旗舰与中端产品的价格门槛会进一步上移。对厂商而言，真正的挑战也不再只是“卖多少台”，而是如何在销量、利润与价格可接受度之间找到新的平衡点。