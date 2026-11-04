【天极网手机频道】iPhone Duo 开售以来，海外论坛持续出现多起内屏损坏反馈。据 Reddit、MacRumors 等平台用户反映，部分照片显示裂纹沿折叠处延伸，并伴有向屏幕一侧延伸的亮线。有澳洲用户称，手机到手约6小时、开合不足20次便在内铰链下方感到异样，随后听到裂声;到店后苹果当场为其更换了新机。拆解机构 iFixit 结合 CT 扫描与专利建立铰链模型，发现公开照片中的损坏位置集中在跨机身排线间隙与中央铰链支撑的过渡区域，模拟显示中央支撑杆未降到足够低位时，屏幕弯折部分可能压上支撑杆形成局部应力热点。

另一方面，安兔兔公布的10月 iOS 设备效能排行榜中，上月开售的 iPhone Duo 首次上榜，虽配备台积电2纳米制程 A20 Pro 芯片与12GB内存，平均得分约299.9万分，排名第八，较 iPhone 18 Pro Max 低约42万分，外界分析或与散热限制有关。AppleInsider 稍早联系多家苹果门店，尚未接到内屏破裂的集中送修。苹果中国官网列出的 Duo 内屏保外维修预估费用为7998元。