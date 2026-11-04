据 Android Headlines 取得的 Galaxy S27 Ultra 模型，以及爆料人 OnLeaks 放出的高清渲染图，三星下一代顶级旗舰在外观上迎来重大改动：背面告别沿用近六年的竖排悬浮镜头模组，改为横向大矩阵影像布局，视觉风格与此前几代形成明显区隔。机身边框从 S26 Ultra 的1.32mm 收窄至1.28mm，整机厚度约7.9mm、重量约215g，S Pen 继续作为 Ultra 专属保留。屏幕升级至 M16 材质 LTPO OLED 面板，峰值亮度达3200尼特;S26 Ultra 首发的 Privacy Display 防窥功能将延续，并可能支持分屏模式下独立控制――一侧开启防窥、另一侧正常显示，该功能也将下放到 S27 Pro。影像方面，主摄仍为2亿像素，但传感器换为 ISOCELL HP6 并加入 LOFIC 技术以改善动态范围与暗光表现;三摄方案保留5000万像素超广角与5000万像素5倍潜望长焦，砍掉此前的3倍长焦，由主摄裁切覆盖。性能将首批搭载第六代骁龙8超级至尊版，内置约5700mAh硅碳电池，预计2027年上半年发布。充电方面，S27 Ultra 预计延续60W有线快充并保留无线充电，配色上除黑、蓝、浅粉与白之外还可能推出官网专属的罗兰紫版本。