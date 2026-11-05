【天极网手机频道】OPPO正式官宣Reno 17系列将于11月9日举办新品发布会，在10月30日和Watch 5手表、Pad Air6平板同步开启预约。本次新品核心主打全焦段4K超清长实况，首次将实况时长由原先的3秒延长至6秒，进一步强化中端机型影像体验。

Reno系列一直面向年轻消费群体，兼顾轻薄外观与影像体验。长实况功能可以在拍照同时记录短时间音视频素材，后期可以回溯抓拍瞬间、还原现场声音，很适合日常人像、生活场景记录。

结合现有曝料，新机在屏幕调光、续航快充、机身轻薄度上也会进行迭代升级，其中Reno17 Pro将采用6.32英寸1.5K分辨率的直屏，支持120Hz刷新率，并搭载联发科天玑8550 SUPER处理器，内置7200mAh电池。配备了后置三摄组合，包括2亿像素的大底云台主摄、5000万像素的超广角镜头以及5000万像素的潜望式长焦镜头。标准版则会配备6.5英寸1.5K分辨率120Hz刷新率直屏，搭载高通骁龙7 Gen4芯片，内置8000mAh硅碳负极超大电池，后置采用2亿像素主摄+5000万像素超广角镜头的双摄组合。

当前国内中端手机市场竞争激烈，OPPO Reno17系列需要依靠影像差异化抢夺用户。近期调研显示国内近七成消费者今年没有换机计划，存量市场之下，影像体验成为打动用户的关键卖点，Reno17 能否拉动中端换机需求，将在发布之后接受市场检验。