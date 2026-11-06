【天极网手机频道】今年9月苹果秋季发布会只发布了iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max以及首款折叠屏iPhone Duo，熟悉的标准版iPhone并没有如期登场。随着不少爆料陆续放出，iPhone 18标准版和 iPhone 18e更多细节慢慢浮出水面，两款机型预计会在2027年春季和第二代iPhone Air一起推出。

从目前爆料来看，iPhone 18标准版的升级主线很明确，核心重点放在芯片、续航上，同时也传出了涨价的消息。这款机型会继续搭载6.3英寸OLED屏幕，支持120Hz高刷，保留灵动岛与Face ID，后置依旧是4800万像素主摄的双摄方案。但标准版iPhone18不会采用Pro 系列上的缩小版灵动岛设计，苹果会继续在屏幕、影像等硬件上拉开标准版和Pro机型的差距。



性能层面，iPhone18标准版将搭载台积电2nm工艺的A20芯片，和Pro系列的A20 Pro同属一代架构，只是规格上做了区分，相比现在的A19系列，在性能和能效上都会有提升。

电池是这次爆料里大家关注度很高的一点，消息称苹果准备给标准版iPhone18配备容量更大的电池，iPhone17电池容量为3692mAh，更大的电池理论上会改善日常续航，不过目前还没有曝光确切容量，最终续航表现还不好下定论。

除此之外，有消息指出iPhone18标准版售价大概率高于前代。其实苹果已经在今年上调过 iPhone产品线的价格，美国市场iPhone17起售价从799美元涨到899美元，涨幅100美元。背后的原因和全球存储芯片供应紧张有关，AI数据中心持续拉动内存、闪存的需求，零部件成本一路走高。苹果过去依靠庞大采购规模消化一部分成本压力，但持续上涨的元器件价格，让维持原有定价变得越来越难。

定位更低一档的iPhone 18e升级思路和标准版完全不一样，走的是“重点更新芯片，其余改动保守”的路线。爆料显示，iPhone18e的主要升级就是新一代A20芯片，其余硬件不会有大刀阔斧的改动。同样是A20芯片，但它和iPhone18、Pro系列的A20 Pro有区别，GPU核心数量会少一颗，延续过去e系列和Pro芯片分级的策略。



按照此前网上爆料的消息，iPhone 18e 配备6.12英寸OLED屏幕，刷新率依旧是60Hz，后置单颗4800万像素摄像头，前置摄像头存在升级可能性，但这一点还没有得到确认。另外，iPhone17e当初在很多消息都预判要换灵动岛的时候，最终保留了刘海屏，所以不少人猜测，iPhone18e大概率也会继续沿用刘海。

苹果把标准版、入门系列放到春季发布，和Pro机型错开半年也是一套很有意思的产品策略。过去iPhone全系列集中在秋季发布，热度集中释放，现在拆分节奏，等于拉长了整个iPhone 18系列的曝光周期，在不同时间段持续吸引用户关注。

当然，不管是标准版还是iPhone 18e，现在所有信息都还停留在爆料阶段，暂时没有得到苹果官方确认，A20芯片的实际表现、电池的真实容量、最终的售价涨幅，都还有变数。至于涨价传闻，部分分析师预计，iPhone 18和iPhone 18e的定价较iPhone 17和iPhone 17e可能会提高100至200美元以应对成本压力，不过最终真机体验能不能撑起更高的定价，还要等明年苹果春季发布会才能知道。