【天极网手机频道】当 AI 算力赛道持续火热，手机行业的供应链，正在悄悄迎来新一轮的供应考验。业内的预判是，内存供应紧张的状态，大概率会一直延续到2029至2030年，不少手机品牌都明显感受到，整机物料采购成本在慢慢往上走。

不止内存，OLED驱动IC也开始缺货涨价。背后的原因很直接，现在AI服务器相关芯片太火，大量成熟制程的晶圆产能都被算力芯片占走了，留给手机相关元器件的产能变少。行业里普遍觉得，到2027年OLED IC涨价的态势会变得更突出，已经有厂商早早开始囤货，提前锁定货源。

成熟制程产能不是短期想扩就能扩的，建厂、投产都要很长周期。前几年存储价格还在低位，不少厂商已经习惯按需拿货，现在风向一下子变了，供需格局彻底反转。

智能手机市场本身就处在存量竞争的状态，大家换机意愿不高，市场大盘很难有明显增长。对手机厂商来说，成本上涨是很棘手的难题。内存本身就是手机成本里占比很高的部分，不管是运行内存还是存储闪存，直接决定机型的配置方案。上游拿货价持续走高，摆在品牌面前的选择其实不多：要么自己消化成本，压缩利润空间;要么后面上新机型的时候，调整配置、抬高售价，最终成本压力会落到消费者身上。

而且不同品牌抗风险的能力差别很大。头部大厂和上游晶圆、存储厂商合作时间久，订单体量够大，更容易拿到稳定的产能配额，受到的冲击会缓和一些。反观一些中小品牌，在供应链里话语权有限，备货资金也有限，一旦物料供应不稳，新品规划、上市节奏都有可能被打乱。很多人容易忽略OLED驱动IC这个零件，它是OLED屏幕必不可少的核心。如今绝大多数中高端手机都搭载 OLED 屏，这个元器件供应吃紧，屏幕供货和成本都会跟着受牵连。相当于现在手机两大核心零部件，同时遇上了供应紧张的周期。

说到底，这一轮供应链波动是AI算力高速发展带来的连锁反应。AI芯片和消费电子元器件，在争抢同一批成熟产能。短期之内，产能缺口很难快速补上，提前备货、锁长期订单，也就成了很多厂商当下稳妥的应对方式。接下来一段时间，存储、OLED IC 的价格走向，也会悄悄影响后续手机新品的定价和配置。