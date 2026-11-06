【天极网手机频道】近日，OPPO官方正式宣布，OPPO Reno17系列将于11月9日正式亮相，目前新机已在OPPO官方商城及各大电商平台开启预约。值得关注的是，此次Reno17系列预计将继续由宋雨琦担任产品代言人，延续双方此前的合作关系。

从官方目前公布的信息来看，根据OPPO Reno系列产品经理张若星此前分享的信息，新机将实况照片的单段记录时长从此前的3秒延长至6秒，在保留更高清晰度的同时，也能够记录更完整的动态瞬间。同样值得关注的是，此次Reno17系列强调的是全焦段4K超清长实况，意味着影像体验并不局限于单一镜头，而是有望进一步覆盖不同焦段的拍摄需求。

OPPO Reno17系列此次还将带来更具创意的实况随心贴功能。11月4日，OPPO产品经理张若星通过个人微博提前展示了这一新玩法。据介绍，此前需要借助电脑端复杂工具才能实现的部分后期效果，如今用户通过手机就能轻松完成，让实况照片拥有更多个性化的创作空间。

具体来看，实况随心贴主要包含三项玩法。首先是主体跟随功能，用户添加的贴纸可以跟随画面中的人物或物体同步移动，实现类似摄像机运动跟踪的效果，让静态贴纸与动态画面产生更自然的结合。其次是状态贴功能，系统能够将用户喝过的奶茶、听过的音乐等生活记录转化为专属贴纸，并融入照片之中，让每一张实况照片都成为记录日常生活的个性化电子日记。此外，自由图层功能还支持AI智能识别画面中的主体，用户可以自由调整不同贴纸之间的图层关系，通过前后景层次变化，让照片拼贴呈现出更丰富的空间感。

影像硬件方面，根据数码博主“数码闲聊站”此前曝光的信息，OPPO Reno17系列预计将采用大小屏双尺寸方案，其中Pro版的影像配置更加值得关注。据爆料，Reno17 Pro或采用后置三摄组合，包括一颗200MP大底云台主摄、一颗50MP超广角镜头以及一颗50MP潜望式长焦镜头，同时前置5000万像素摄像头。

性能及续航方面，OPPO Reno17系列预计将继续提供标准版和Pro版两款机型。据博主@体验more透露，Reno17标准版或采用6.57英寸屏幕，搭载高通骁龙7 Gen 4移动平台，并配备5000万像素潜望式长焦镜头;Reno17 Pro则可能采用6.32英寸屏幕，搭载联发科天玑8550系列处理器，同样配备5000万像素潜望式长焦镜头。

从目前曝光的信息来看，OPPO Reno17系列此次并没有单纯围绕性能进行升级，而是继续强化Reno系列在影像和日常体验方面的产品定位。尤其是Pro版，如果最终能够将200MP大底云台主摄、潜望式长焦以及大容量电池整合到相对紧凑的机身之中，那么其在移动影像和便携性之间的平衡值得期待。

目前，OPPO Reno17系列已经开启预约，官方也确认新机将于11月9日亮相。除了手机之外，OPPO Watch 5以及OPPO Pad Air6等产品也已经同步开启预约。随着亮相时间临近，关于Reno17系列的外观设计、完整配置、影像功能以及具体上市安排预计还会有更多信息陆续公布。