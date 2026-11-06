【天极网手机频道】时间倒退回八年前，黑鲨、红魔、华硕ROG先后发布游戏手机，再加上2020年“姗姗来迟”的拯救者，组成了游戏手机“四大金刚”。它们的产品曾是移动游戏浪潮下的“性能怪兽”，凭借高刷屏、RGB灯效、肩键、主动散热等专属设计让人眼前一亮，不仅赶上了手游爆发期，而且当时常规手机玩游戏发热降频严重，游戏手机靠暴力散热堆料，成了追求性能玩家的首选。‌‌

然而后面的事大家也都知道了，黑鲨放弃手机业务、ROG在年初宣布停更、拯救者暂停多年后年回归，唯有红魔这个“独苗”始终坚守，多年的市场验证给出了答案，重度手游玩家本身就是小众群体，这个品类天然就存在一个并不高的“天花板”，市场盘子无法支撑多家厂商持续盈利。

虽然游戏手机走向了没落，但消费者的需求其实还在，对游戏体验的追求还在，独立电竞芯片、旁路充电、高触控采样率‌、游戏肩键、主动散热风扇等很多之前很多游戏手机才有的特性，出现在了越来越多的注重性能的产品上，比如vivo的iQOO 16、iQOO Neo12，OPPO的一加16、一加Ace 7系列，小米的Redmi ‌K100系列以及荣耀的WIN2系列等等。曾经外观张扬、自带风扇、主打单一电竞功能的小众机型，正在被更普适的“游戏风味”手机替代，它们保留着游戏手机最有价值的体验模块，剥离那些对大众用户负收益的极端设计，把游戏能力做成可选、可感知、不绑架日常使用的附加项。

7亿手游用户把“游戏体验”推成刚需

为什么几乎所有主流厂商，都愿意加码这层“游戏风味”？首先要聊的就是其背后庞大的玩家基础。

当整个手机大盘在收缩的时候，手游行业却走出了完全相反的增长曲线。根据艾瑞咨询发布的《2026年中国手游行业热点研究白皮书》，2025 年中国手游市场规模达2693.4亿元，同比增长6.7%，整体营收规模向 3000 亿元推高，增长节奏已从高速扩张转向稳健提质的成熟周期。与此同时，中国手游用户占整体游戏用户的比重稳定在96%以上，手游绝对主导地位全面确立;用户规模长期稳定在7.2至7.3亿区间，用户基础高度稳固，中国手游行业已全面步入以品质、体验与精细化运营为核心的成熟竞争新阶段。

其中MOBA类和射击类表现出极强的头部聚集效应，射击类手游在收入方面增速第一，玩家活跃度超越MOBA，成为移动端最热门的游戏类型。这一变化背后，是射击类手游在内容玩法、竞技体验，以及相关生态上的全面成熟。与此同时，用户需求升级也在推动产业链上下游加快优化适配。调研显示，随着射击类手游的快速普及，玩家对设备的要求正在发生结构性变化，硬件性能、屏幕响应、操控精准度、续航能力等正成为影响射击类游戏体验的核心指标。

过去这些需求只集中在小众的硬核电竞玩家群体里，如今却变成了数亿普通用户的普遍要求。通勤路上、午休间隙、下班之后的碎片时间，手游成了普通人最低成本的放松方式―不需要额外的装备，不需要高额的开销，一台手机就能获得直接的正向反馈，这种简单的快乐，是当下快节奏生活里最容易获得的精神出口。当数亿用户的核心需求发生转变，厂商自然不可能继续视而不见。

而且MOBA、射击、开放世界手游沉淀了海量高粘性用户，这是一个规模庞大、付费意愿强的市场。更关键的是，手游玩家群体，恰好是手机行业里换机意愿最强、对参数敏感、愿意主动关注新品的年轻人、大学生群体。换句话说，厂商打造的“游戏风味”手机，瞄准的不是极小圈层的电竞发烧友，而是一个更大的人群：想要一台性能上限高、不卡顿、续航扎实、日常刷视频、社交、通勤都够用的主力机。他们想要的是 “我要玩的时候，手机不掉链子”，而不是一台只能打游戏的设备。这正是 “游戏风味” 机型精准击中的需求。

游戏体验成存量时代新叙事高地

厂商纷纷发力“游戏风味”的背后，是手机行业当下最大的焦虑：换机周期变长。智能手机早已进入存量时代，平均换机周期已经从前几年的18个月一路拉长到现在40个月左右，同时硬件同质化严重，同价位机型，芯片、存储、主摄传感器高度趋同。手机厂商需要找到一个点来作为叙事高地。

过去几年，行业的竞争重心长期押注影像：大底传感器、多摄、计算摄影、长焦、夜景、人像算法轮番登场。但影像体验有一个天然短板，那就是感知门槛高、评价主观，很多普通用户很难分清两代旗舰影像的真实差距，参数堆得虽然高，但加上高昂的售价，已经很难转化成强换机理由。

而游戏，它是当下少数可量化、可验证，还能讲故事的一个属性。帧率、温度、延迟、耗电，全是硬数字，是一套可以被量化的硬指标;消费者拿到手，打开熟悉的那款游戏，十分钟就能感知差异，验证厂商宣传是否属实;从散热结构到触控算法到自研电竞芯片，每一个都能填补发布会PPT的空位，而且技术细节感十足，天然适合“参数叙事”。游戏体验不只是需求，它成了这个行业在成本高压与同质化夹击下，少有的一块叙事高地。

厂商越来越多的发布会上，展示具体游戏中的帧率和操作表现，让消费者通过熟悉的使用场景比较产品差异。帧率稳不稳、会不会发烫降频、跟手不跟手、开枪有没有延迟，一局对局就能感受差别。《原神》、《异环》、《三角洲行动》等这类高负载手游，已经是移动平台最严苛的压力测试场景，它同时考验 SoC算力、GPU 调度、散热结构、屏幕触控、内存带宽、网络时延、系统功耗调度整套体系。

在参数同质化的当下，同代旗舰共用同一颗旗舰芯片，纸面跑分差距微乎其微。厂商很难再靠芯片本身拉开差距，游戏场景的持续稳定性，就成了调校能力的分水岭。同样的SoC，有的机型短时爆发强，15分钟后大幅降频;有的机型依靠更大VC、更合理的热隔离、底层调度策略，长时间保持稳定帧率。这种差异，就是厂商可以对外讲清楚、用户看得懂的产品差异点。

同时，移动电竞赛事、游戏KOL社群，是一套完整的传播生态。厂商和赛事合作、和头部游戏主播联动、推出游戏联名版本，能够低成本触达年轻圈层，完成品牌年轻化。相比于商务、影像赛道，游戏赛道的用户圈层粘性更强，品牌认同感更容易建立。

专业游戏手机市场容量有限、成本高、受众窄，已经证明很难独立活下去。行业正在发生的是品类消融：独立游戏手机收缩，游戏能力泛化到所有主力机型。游戏从一个独立品类，变成一种产品属性、一种体验标签，被更多的消费者所接受和选择。

写在最后

手机厂商集体拥抱“游戏风味”，本质上是一次务实的战略转向：在影像红利见顶、换机意愿低迷的存量市场里，抓住一个用户感知强、受众基数大、技术可复用、线上传播友好的场景。这场“游戏风味”的竞争，最终比拼的不是风扇、RGB、花哨的电竞外壳，而是厂商在功耗、散热、软硬件协同上的长期工程能力。手游浪潮之下，一台 “打游戏稳、不烫手、跟手” 的手机，早已不是硬核玩家的专属，而是今天每个游戏玩家的期待。