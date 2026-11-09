【天极网手机频道】11 月 7 日消息，数码博主 @RD观测 曝光苹果首款折叠屏手机 iPhone Duo 的首销数据：截至 2026 年第 43 周(10 月 19 日至 25 日)，累计激活量约 12.46 万台。由于该机 10 月 23 日才正式开售，这一数字实际只覆盖 3 天，首销期(首销日+后三天)销量接近 20 万台。国行 256GB 版本售价 15999 元起，2TB 顶配版 26499 元。预售阶段需求超出苹果预判，首批货源迅速售罄，官网发货一度排至 2027 年 1 月下旬;摩根士丹利统计显示，部分机型线上预购等待时间在预购首日已达约 14 周，为其统计口径下近十年最长。供应链备货量随后由约 1000 万台提升至1500万台，铰链订单加单 30% 至 40%。

集邦咨询预估 iPhone Duo 2026 年出货约 500 万部，上市首年即占全球折叠屏手机约 24.8% 份额。生态方面，苹果 11 月 6 日宣布已有超 10 万款基于 iOS 27.1 SDK 构建的应用完成内外屏全宽适配，微博、淘宝、高德地图、WPS 等在列，Google 办公套件、Steam、YouTube Music 等尚未适配。11 月 9 日另有消息称「裂屏门」根源指向供应商原材料问题。需要注意的事，供给受限下的首销数据并非需求天花板，品控与生态适配节奏才是后续爬坡的关键。