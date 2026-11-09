【天极网手机频道】2026年第44周国内手机市场份额数据公布，从整体大盘来看，这周市场规模有小幅抬升，在持续平淡的大环境里，算是难得的回暖信号，而份额榜单的变化，也把当下国内手机市场的竞争状态直观展现出来。

苹果以28.7%的占比位居本周首位，相比排名第二的华为领先幅度接近10个百分点，短期优势十分突出。这一轮苹果份额走高和iPhone 18系列上市后的市场热度直接相关。这一代 iPhone 18系列搭载A20系列芯片，在端侧AI算力、影像能力、续航上都做了明显升级，Pro 版本加入可变光圈主摄，缩小后的灵动岛带来更好的视觉体验，加上iOS长期稳定的生态连贯性，留住了一大批长期用户。即便Pro版本定价上调，依旧有不少老iPhone用户选择换机，同时跨阵营的转化需求持续释放，支撑起苹果在国内高端市场的基本盘。不同于往年新品热度快速回落，这一代机型的销售周期韧性更强，新机红利延续到11月初，持续拉动苹果的零售占比。

华为以19.4%紧随其后，稳居榜单第二位。依靠覆盖高端旗舰、阔直板新品、折叠屏以及中端主力机型的完整产品矩阵，华为在多个价位段都保有稳定的受众。在苹果新品热度释放的这一周，依旧守住接近两成的市场份额，足以看出其用户忠诚度和产品独特性带来的竞争力。

小米本周以份额 13.4%排在第三，小米在高端旗舰和性价比产品线双线布局，兼顾线上渠道和线下门店，依靠庞大的存量用户基础保持稳定。第四名 OPPO 整体份额12.5%，数据里包含一加的3.8%以及realme的0.2%的贡献，双品牌策略持续并行，一加主打性能旗舰，承接喜欢高配置的年轻用户。vivo以11.8%排在第五，iQOO贡献3.7%份额，延续性能赛道的优势，在游戏手机、中端主力机型上持续发力。荣耀以11.6% 排在第六，和vivo的差距微乎其微，两家几乎处在同一梯队，竞争非常激烈。

把这些数据放在行业大环境里看，不难发现国内手机市场早已告别高速增长时代，进入漫长的存量博弈阶段。大盘整体很难再出现爆发式增长，每周份额的起伏，更多来自新品周期、渠道促销、用户换机节奏的变化，而不是新增需求的爆发。高端市场已经成为各家必争之地，6000元以上价位段利润空间更高，用户换机周期更长、品牌粘性更强，苹果正是长期扎根这个赛道，拿到稳定的收益和份额优势。反观中端和入门市场，压力会更大，元器件成本上涨、用户换机意愿偏弱，很多机型只能依靠降价促销拉动走量，利润空间被持续压缩。

与此同时，市场向头部集中的趋势还在延续，苹果、华为、小米、OPPO、vivo、荣耀六家品牌拿走绝大部分份额，留给小众品牌的生存空间不断收窄。各家也不再执着于单纯比拼硬件参数，开始寻找差异化方向，但就短期市场反馈来看，想要快速撼动苹果在国内高端市场建立起来的优势，并不是一件容易的事。国产厂商需要持续打磨产品体验，慢慢搭建属于自己的生态壁垒，沉淀属于自身的核心用户群体。

当然，单周的数据只是市场的一个切面，不能直接等同于长期走向。但这份成绩单清晰说明国内手机市场的竞争早已不再是单纯拼硬件、拼价格的赛跑，而是用户心智、生态体验、产品周期综合能力的比拼，在这个存量为主的市场里，还会随着一轮轮新品更迭持续下去。