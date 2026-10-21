【天极网手机频道】由于苹果首款折叠屏iPhone Duo首销供不应求，该机在黄牛渠道的销售价格明显上涨。为抑制黄牛囤货，苹果已在全球范围内实施限购措施，每位顾客只能购买两部iPhone Duo，目前举措已在美国、英国、日本、西班牙和中国实行。

不过这样的限购措施虽能增加黄牛的操作成本，但很难从根本上杜绝囤货，黄牛仍可通过多张信用卡、不同送货地址和电子邮箱等方式绕开限制。iPhone Duo将于10月23日正式开售，起售价15999元，提供256GB、512GB、1TB和2TB四种存储，以及星光白、夜空色两种配色。

相比于之前动辄要加价上万元，目前行情已经大幅回落，在二手平台有些加价3000元即可在首销当天拿到货。作为苹果的首款折叠屏手机，iPhone Duo的热度确实非常的高，不过由于产能有限，短期内还无法实现大批量交付，目前已经有订单排到了明年，所以这个溢价可能还会持续一段时间。当然，对于普通消费者而言，没特殊用途的话，完全没必要抢首发或者加钱买，晚几个月等产能上来了原价入手才是上上策。