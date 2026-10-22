【天极网手机频道】10月22日，安卓首款阔直板手机酷派COOL X Wide在京东开启预约，将会在11月8日正式开售。这款手机提供三个版本，8GB+128GB售价999元，8GB+256GB售价1199 元，12GB+256GB售价1399元。

酷派COOL X Wide采用了用横向跑道式摄像头模组设计，提供了鎏白、岩黑、嫣红三款配色。正面是一块6.38英寸LCD屏幕，720x1158分辨率，90Hz刷新率。这种阔屏有着更宽的横向显示空间，在看电影、刷视频、看电子书时更舒服一些，就是者都2026年了，720P的屏幕着实让人难绷。

核心配置上，它搭载的是低端机“常青树”联发科Helio G99处理器，没想到快2027年了，这款2022年的入门处理器还在发力。同时还配备了LPDDR4X内存和UFS 2.2闪存，内置4600mAh电池，支持18W有线快充。需要注意的是，联发科Helio G99是一款4G处理器，并不支持5G网络哦。

影像方面，新机后置5000万像素主摄，前置镜头为800万像素。

此外，新机配备侧边指纹解锁按键，运行Android 16操作系统，并支持护眼阅读模式(黑白显示)、软件多开、应用分屏等功能。

便宜是真的便宜，只要999元，就能拿下一台阔直板，这价格在存储暴涨的今年确实还可以，但配置也是真感人，买来刷个视频看看剧还凑合，真当主力机用，还是有点难顶的，还是不能单纯图便宜。