【天极网手机频道】10月22日上海，Unreal Fest Shanghai 2026活动现场，iQOO 以Unreal移动游戏合作伙伴的身份亮相。vivo性能与游戏技术总经理张名凯、vivo游戏技术中心高级总监臧亚奎也来到现场，对外展示了“3+2 游戏技术版图”的最新成果。

和很多只盯着单项参数突破的思路不一样，iQOO这次更看重协同：图形、操控、调校是三大底层能力，跨端、直播是两大延伸场景，整套方案把手游体验从单纯的画面表现，拉长到玩家从游玩到分享的完整链路。接下来，iQOO 和 Unreal Engine 还会继续往下深耕，挖掘引擎和移动端硬件结合的更多可能性。



现在的手游竞争，早就不是单看画质好不好的阶段了，已经走向整套系统体验的比拼。玩家除了追求细腻画面，帧率稳不稳、按屏幕之后跟手不跟手，同样影响游玩感受。Unreal Engine 也就是大家熟悉的虚幻引擎，在PC端的光影渲染、内容创作工具上积淀很深;而 iQOO 常年深耕手机游戏市场，非常清楚普通玩家日常玩机时，性能、画质、触控之间容易出现的矛盾。基于这样的思考，iQOO 把图形、操控、调校三大底座，搭配跨端、直播两大场景，整理成这套 “3+2 游戏技术版图”，相关技术也会在 iQOO 16 这类机型上落地。双方希望打通引擎能力和终端调校，给高品质手游找到更多适合手机的实现方式。

画面是玩家最先感知到的一环，大家对手游纹理清晰度、真实光影的需求越来越高，iQOO的核心解法落在自研电竞芯片Q4和QNSS超级渲染引擎上。QNSS依托高质量时序数据集搭配混合注意力机制，重建画面纹理和边缘，减少超分之后容易出现的画面闪烁、摩尔纹问题;而自研电竞芯片Q4带来了虚拟点光源技术，哪怕光源在屏幕画面之外，也可以参与光影计算。配合亮度引导采样、光源去重、分块计算等优化，对比过去的光追方案，单帧功耗能够下降约 30%，在真实光影、细腻画面和功耗之间找到平衡。

“好看”之外，操作反馈直接决定电竞手感。iQOO把PC电竞低延迟的思路带到手机里，带来 Q-flex 操控技术。这套方案从游戏渲染管线入手，协调游戏逻辑、渲染提交、系统显示的时序，减少图像队列堆积带来的延迟，滑动、转向、开镜这些高频操作，反馈会来得更快、更稳定。而全新 Monster 超核引擎搭载 iQOO 自研调度器，运行的时候可以提前预判负载压力，保证游戏里的关键任务优先拿到 CPU 资源，避免关键时刻掉链子。

这些底层能力组合在一起，游戏体验就不再局限在一块手机屏幕里。一边是跨端游戏，手机游戏可以投到大屏，PC 游戏也能随身在手机上体验;另一边覆盖游戏直播，兼顾直播时的画面表现、性能稳定，还有录制剪辑这类播后创作。图形、操控、调校，搭配两大场景互相配合，形成从底层技术到玩家实际体验的完整闭环。

光追最大的意义是让游戏里的光线逻辑无限贴近现实世界。iQOO和Unreal Engine的合作，目标就是把高端图形能力和移动端软硬件调校结合起来，让高画质光追不再难以在手机上跑起来。iQOO 自研 Mobile Lumen，专门针对移动渲染管线、整机性能调校、芯片软硬协同做适配优化。在指定测试场景下，它的单帧功耗增量大约只有原生 Lumen 的三分之一，让动态全局光照可以持续在移动端运行，给后续更多光影玩法留出空间。

长远来看，双方会持续围绕Lumen动态全局光照、Nanite虚拟化几何体这些方向继续打磨，把引擎能力和终端调校结合，探索更多适合手机的高品质图形方案。

再好的技术，如果开发者不好接入也很难变成玩家能玩到的内容。vivo围绕vivo Game Core 搭建游戏服务平台，面向图形、性能调校、操控、网络等方向开放接口与配套服务，降低开发者的接入门槛。拿图形 SDK 举例，vivo 提供方案评估、SDK 集成、联合调试、品质验收，以及上线之后持续跟进的全周期支持，帮开发者搞定渲染管线、性能功耗调优的难题。目前 vivo 游戏图形服务已经适配多个 UE 公版引擎版本，同时准备了性能优先、画质优先两套不同方向的方案，已经有 4 款虚幻引擎开发的游戏完成生态合作上线。

手游体验升级，正在从手机厂商单独堆硬件慢慢变成引擎、终端、开发者多方协同的长期工程。未来iQOO会继续推进游戏相关技术创新，在新品上落地这些能力，和Unreal Engine 以及广大游戏开发者一起，给玩家带来品质更好的移动端游戏体验。