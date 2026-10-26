【天极网手机频道】10月23日晚，国产 AI 芯片龙头寒武纪(688256.SH)披露 2026 年第三季度报告。据公司财报，第三季度公司实现营业收入 35.31 亿元，同比增长 104.47%;归母净利润 14.04 亿元，同比增长 147.74%;扣非归母净利润 13.58 亿元，同比增长 168.13%。前三季度累计实现营业收入 95.26 亿元，同比增长 106.76%;归母净利润 37.15 亿元，同比增长 131.49%;扣非归母净利润 35.23 亿元，同比增长 148.30%。

分季度看，寒武纪二季度营业收入、归母净利润分别为 31.11 亿元、12.98 亿元，三季度环比分别增长 13.50%、8.16%，保持稳健增势。对于业绩增长，公司表示主要得益于持续拓展市场、积极助力人工智能应用落地，营业收入较去年同期大幅增长并带动利润增长。前三季度非经常性损益净额为 1.91 亿元，其中三季度为 4602.54 万元。

截至 9 月末，公司普通股股东总数为 72004 户，较 6 月末增加 13734 户，增幅 23.57%。前十大股东中，华夏上证科创板 50 ETF 持股由 404.70 万股增至 896.22 万股，嘉实上证科创板芯片 ETF、易方达上证科创板 50 ETF 持股数量环比均有增加。公司此前发布的 2026 年限制性股票激励计划草案设定业绩考核目标：2026 年营业收入不低于 135 亿元，四季度仍需承接近 40 亿元营收。三季度经营现金流净额为 -8367.79 万元，主要系备货与应收结算节奏影响;存货增至 116.65 亿元，预付款项和应付票据也大幅增加。