【天极网手机频道】作为 OPPO 年度影像旗舰，Find X10 Pro Max 这次把"旅拍神器"做到了极致：全球首发「哈苏超清原相机」，主摄、超广角、长焦三颗镜头全部拉到 2 亿像素，配合新一代 ProXDR 技术与全焦段 8K 视频录制，等于把一台 8K 全焦段电影机塞进了口袋。

目前，OPPO 商城国补活动现已上线：Find X10 Pro Max 16GB+512GB 版原价 7999 元，补贴后 7499 元起，立省 500 元，还可享 24 期免息以及多重购机好礼，下单限量赠价值 399 元手机云台，学生认证再额外加赠移动电源。

OPPO Find X10 Pro Max主摄是哈苏 2 亿超动态镜头，1/1.3 英寸超大底、24mm 等效焦距、f/1.5 光圈，支持 CIPA 6.5 专业级防抖;行业首发 DeepPix 动态拓展技术，新一代 ProXDR 单帧实时动态范围高达 17EV，在夕阳、烟花这类大光比场景光影依旧扎实。

哈苏 2 亿超清超广角把解析力拉到新高，f/2.2 大光圈，进光量提升至 202%，暗光干净通透;124° 视角收入广阔风景，拍人像脸更精致;等效70mm长焦延续大底大光圈路线，支持 10cm 长焦微距与 CIPA 7.5 防抖，搭配哈苏增距镜套装可实现 10× 光学直出、最高 20× 无损变焦，被称为新一代 “演唱会神器"。

为进一步激发用户创作灵感，让新手也能直接出片OPPO Find X10 Pro Max还推出了全新 LUMO 灵感构图，行业首创双构图方案：人物为主 + 人景融合，出彩人像与环境氛围感皆可得。结合灵感推荐功能的 2 亿热门动作参考、300 万国内热门景点数据，以及小红书独家联动，让无限灵感即刻成片。

视频方面，Find X10 Pro Max 支持全焦段 8K 录制与 8K/30fps Log 电影级规格;安卓首发 Open Gate 片门全开，三颗镜头都能直出完整传感器画面，后期横竖自由裁切。

性能方面，OPPO Find X10 Pro Max 率先搭载天玑新一代 2nm 旗舰芯片 9600 Pro，标准版亦采用全新天玑 9600M 旗舰芯片，叠加 OPPO 新一代潮汐引擎驱动，可轻松应对各类重载场景;续航方面，OPPO Find X10 Pro Max 配备了 8000mAh 冰川电池，在硅碳负极材质与超高能量密度加持下，续航能力显著提升，旅行拍一天，电量依然从容;依托自研球形硅碳专利技术、长效电池算法与智能充电策略，实现电池 5 年健康耐用，长久使用更安心。

在外观方面，OPPO Find X10 Pro Max 提供月白、暖橙、浅钛三款配色，其中月白复刻哈苏经典相机设计与刻度纹，镜头模组贯穿一条影像橙线，并以全新 "LUMO 原色舱" 承载丹霞色彩还原镜头。

屏幕方面，该机采用新一代 1nit 明眸护眼屏，支持95% BT.2020 超广色域，色彩丰富度比传统 DCI-P3 提升 40%，出厂标配 AR 增透膜，有害蓝光降低 38%，护眼和通透兼得。通信上还有山海网络引擎，演唱会、偏远户外信号依旧稳定。

喜欢手机摄影、常拍旅行人像，或者做 Vlog、短视频后期的用户，OPPO Find X10 Pro Max 的三 2 亿镜头群、全焦段 8K Log 和 Open Gate 是同价位里给得最完整的一档，预算 7500 元上下想影像一步到位，叠完国补和赠品后入手价更低，有兴趣的小伙伴可以前往OPPO 商城官网进一步了解。