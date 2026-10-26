【天极网手机频道】10月24日消息，字节跳动剪映内部近期完成一次业务整合，AI 短剧创作平台小云雀并入智能创作平台即梦，产品仍保留独立入口。此次调整以资源整合为主，即梦已接入小云雀的短剧相关能力;调整后，小云雀运营由即梦运营和市场负责人陈欣然负责，产品团队保持不变。

小云雀与即梦均出自字节剪映团队。小云雀定位为一站式 AI 内容创作平台，今年 3 月上线短剧 Agent，支持上传最多 10 万字剧本、一键生成视频成片，搭载字节自研 Seedance 2.0 模型，在短剧、漫剧的标准化生产场景中具备从剧本解析到分镜生成的完整流程能力。即梦 AI 于 2024 年 5 月推出，最初覆盖文生图、文生视频等生成能力，此后逐步向智能画布、首尾帧控制等偏专业创作的 Agent 编辑工具延伸，用户覆盖普通创作者与专业设计师。两者在功能上存在重叠，均可在平台内完成“从生成到成片”的全流程。

据知情人士透露，整合主要因增长空间受限与资源聚焦需求――即梦、小云雀虽保持增长，但用户增长尚未有效转化为与投入相匹配的回报，大量视频 Agent 产品的兴起也持续压缩自有产品差异化空间。今年国庆前，即梦已缩减 App 端投入、推动 App 与 Web 端合并，未来资源将集中到面向专业创作者的 Web 端，并加大海外版 Dreamina 及商业化投入。值得一提的是，在 Seedance 系列模型上，火山 MaaS 服务带来的收入已高于即梦、小云雀等产品。