【天极网手机频道】高铁候车大厅开会议频繁卡顿、演唱会现场拍完视频却迟迟无法上传……在人流密集的场景中，即便手机信号正常，用户依然可能面临网络拥堵带来的体验问题。针对这一痛点，华为天际通近日正式推出网络拥塞加速服务，面向高铁、演唱会现场等高密度人群场景提供网络加速能力，帮助用户获得更流畅的上网体验。

聚焦高频场景，改善网络拥堵体验

对于经常乘坐公共交通工具出行的商务人士而言，高铁候车大厅、高铁路上人流量大网络拥堵，视频会议卡顿、语音沟通不畅等问题仍可能影响工作效率。

华为天际通网络拥塞加速服务通过专属加速通道，提供网络加速支持，帮助用户改善会议通话体验，让移动办公更加顺畅。

演唱会现场则是另一类典型的网络拥堵场景。当大量观众同时使用网络，拍摄的视频、照片往往需要等待较长时间才能上传分享。针对这一痛点场景，天际通网络拥塞加速服务能够帮助用户更及时地将现场精彩瞬间分享到社交平台，减少内容上传过程中的等待。

华为天际通拥塞加速服务具备网络状况智能感知能力，可实时监测网络拥堵状态，减少用户自行判断网络问题的麻烦。用户只需一键开启服务，即可获得相应的加速体验。该服务覆盖会议、社交、视频、游戏等热门应用提供网络提速能力，缓解高密度场景下多种使用需求同时出现时的网络体验问题。

三档套餐灵活选择，最低约5.48元/小时

资费方面，华为天际通网络拥塞加速服务提供1小时、2小时和4小时三档加速套餐，分别售价9.9元、14.9元和21.9元。

其中，1小时套餐适合短途高铁或快速通勤，2小时套餐适合中长途出行及演唱会现场，4小时套餐则更适合长途出行或需要持续使用加速服务的场景。按照套餐价格计算，4小时套餐的平均费用约为5.48元/小时，用户可以根据实际使用时长灵活选择。

目前，该服务支持中国移动和中国电信网络，适用于鸿蒙5及以上系统设备。用户可进入华为天际通App，在首页找到“网络拥塞加速”推荐入口，按需购买相应套餐。