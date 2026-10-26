【天极网手机频道】10月26日，OPPO Find X10标准版迎来全新配色「森绿」。此次新配色由 OPPO 联名艺术家 Karlotta Freier 打造，为 Find X10 标准版带来新的外观选择。据OPPO目前公布的信息，新配色将于10月30日正式开售，目前OPPO商城官网已开启预约，售价5499元起。

OPPO Find X10 标准版此前已推出冰蓝、清橙、浅钛三种配色。机身正面采用四等边屏幕设计，官方参数显示屏幕边框视觉宽度较窄;机身侧面配备微光金属中框，背部采用绒光玻璃材质，在视觉质感与日常握持体验之间寻求良好的平衡。

关于该机型在影像方面的配置方面，OPPO Find X10 是首款搭载 "双 2 亿" 影像系统的标准版机型。主摄采用等效 23mm 焦段的 2 亿像素大底传感器，传感器尺寸达到 1/1.4 英寸;长焦端配备等效 65mm 焦段的 2 亿像素长焦镜头，传感器尺寸为 1/1.56 英寸，并支持 CIPA 7.0 级别防抖，无论是日常人像、远景拍摄，还是需要手持的场景，都能提供更稳定的成像表现。此外，Find X10 还搭载了一颗等效 15mm 焦段的 5000 万像素超广角镜头，可覆盖风景、建筑等大视野拍摄需求。同时，第二代丹霞色彩还原镜头进一步强化了整机的色彩还原能力。

从实际使用场景来看，主摄适合日常记录与常规构图，超广角镜头能够满足风景、建筑以及多人合影等拍摄需求，而长焦镜头则有助于拍摄远处主体和进行人像构图。视频方面，该机后置最高支持 8K 30fps 视频录制，同时支持最高 4K 120fps 视频拍摄，并提供杜比视界、专业视频及视频防抖等功能。前置则配备 5000 万像素摄像头，支持自动对焦，最高可录制 4K 60fps 视频，能够满足自拍、视频通话及日常内容创作等需求。

在核心配置方面，OPPO Find X10 标准版搭载联发科天玑 9600M 移动平台，最高主频为 4.21GHz，并配备 LPDDR5X 运行内存与 UFS 4.1 存储。该机提供 12GB+256GB、12GB+512GB、16GB+512GB 以及 16GB+1TB 四种存储版本，能够覆盖不同用户对运行内存和机身存储空间的需求。

屏幕方面，OPPO Find X10 标准版配备一块 6.59 英寸直面屏，分辨率为 2768×1272，支持 10.7 亿色显示。屏幕刷新率支持 1―120Hz 智能切换，在部分游戏场景下最高可达 144Hz，触控采样率最高为 288Hz;亮度方面，全局激发最高亮度为 2000 尼特典型值。

续航方面，OPPO Find X10 标准版内置 8000mAh 电池，典型容量为 8000mAh，支持最高 80W 有线超级闪充与 50W 无线闪充。对于日常使用频率较高、经常外出或对续航有较高要求的用户来说，大容量电池能够为长时间使用提供基础保障，而有线与无线充电方案也兼顾了不同场景下的补能需求。

其他配置方面，OPPO Find X10 标准版支持 Wi-Fi 7、蓝牙 6.2、NFC 以及 USB 3.2 Gen 1 接口，并采用屏下超声波指纹识别方案。机身尺寸约为 156.51×74.29×8.35mm，重量约 216g。

价格方面，OPPO Find X10 标准版此前公布的售价为：12GB+256GB 版本 5499 元，12GB+512GB 版本 5999 元，16GB+512GB 版本 6499 元。

总体来看，OPPO Find X10 标准版新增「森绿」配色，主要为消费者提供了更多外观选择，该机型核心配置仍围绕双 2 亿像素影像系统、哈苏超清原相机以及旗舰级移动平台展开。如果你正在考虑购买一款兼顾日常使用、影像拍摄与续航表现的手机，可以进一步关注新配色的正式开售信息，再结合自身预算和存储需求选择合适的版本。