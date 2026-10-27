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和iPad mini 8“坐一桌” iPhone 18e被曝继续用60Hz刷新率屏幕

2026-10-27 16:12:04 作者：景博健

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  【天极网手机频道】昨天晚上苹果发布了全新的iPad mini 8，售价为5499元起，提供128/256/512GB三种存储版本。除了不同存储版本在芯片规格上小秀了一波“刀法”外，这块60Hz的8.5英寸OLED屏幕也着实让人难绷，性能给的很强，但刷新率还是60Hz，完全无法享受那种日常使用或是玩游戏的丝滑快感。在2026年能找到60Hz的屏幕生产线，确实是难为苹果了。但你先别忙着“烧心”，因为继续60Hz的不只有iPad mini。

和iPad mini 8“坐一桌” iPhone 18e被曝继续用60Hz刷新率屏幕

  据数码博主@数码闲聊站透露，将会在明年发布的iPhone 18e会配备一块6.12英寸60Hz LTPS OLED面板，这60Hz生产线真不白找，不仅能产iPad mini 8的大屏幕，iPhone 18e这块小屏也能一起。除此之外，它会搭载2nm的A20芯片，4800万像素单摄，前置摄像头可能会从1200万像素，升级为2400万像素。同样是给到了不错的硬件性能，但依旧60Hz屏幕，就是不让你纵享丝滑。

和iPad mini 8“坐一桌” iPhone 18e被曝继续用60Hz刷新率屏幕

  另外，考虑到目前iPhone 17e的价格已经涨到了5299元起步，且存储成本和2nm芯片成本的上涨的情况来看，iPhone 18e的起售价可能要达到5499元，甚至更高，这样一台手机还只有单摄、60Hz屏幕...确实会让人有些难绷。

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