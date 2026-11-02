小米17亿元增资欣旺达动力，持股5.34%
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【天极网手机频道】10月31日，欣旺达披露公告称，小米全资子公司拟以17亿元人民币向欣旺达动力增资，认购欣旺达动力89780.5204万元新增注册资本，对应本次增资完成后欣旺达动力5.34%的股份。该笔交易意味着小米进一步向上游动力电池与储能环节延伸资本布局，在新能源汽车与智能硬件双线扩张的背景下，强化关键零部件的供应保障与股权纽带。
作为消费电子与智能汽车交叉领域的重要供应商，欣旺达长期为手机、笔记本及动力电池提供电芯与PACK解决方案。对小米而言，此次入股与其在手机、可穿戴、汽车等业务上的电池需求形成呼应：一方面，小米系手机正持续放大电池容量――以同期首销的REDMI K100为例，其搭载的10000mAh“小米金沙江电池”已是米系产品迄今最大手机电池;另一方面，小米汽车业务的放量也对动力电池与储能配套提出更高要求。通过战略持股，小米有望在产能分配、技术协同与成本端获得更稳固的支撑。
从行业视角看，2026年以来存储、电芯等核心元器件价格上行，终端厂商纷纷通过垂直整合与股权合作对冲供应链波动。小米以17亿元换取欣旺达动力逾5%股权既是对自身硬件出货规模扩张的配套押注，也延续了头部科技企业通过资本手段锁定关键物料与产能的行业趋势。交易完成后，欣旺达动力将获得来自小米体系的资金与订单双重支持，后续双方在新电池材料、快充与车规级电源方案上的协作值得关注。
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