延伸多主摄的边界，OPPO Find X6系列官宣定档3月21日

【天极网手机频道】3月16日，@OPPO官微正式宣布，OPPO Find X6系列将于3月21日14:00全球首发。官方海报透露，OPPO Find X6系列采用了卡其色素皮材质，搭配秩序感十足的镜头模组，整体看起来非常有高端质感。而镜头边缘过渡与黄点设计，也具有不错的辨识度。

据了解，OPPO Find X6系列定位年度影像旗舰手机，将开启移动影像全新时代。而从海报的信息来看，OPPO Find X6系列的潜望镜头将会是一个不错的看点。从初代Find X的惊艳出道，到Find X2系列的影像探索，再到Find X3的全链路打通和X5系列的自研芯片，Find X6系列目前给人的感觉是整合与延伸，整合软硬协同的能力，延伸多主摄的边界。

值得一提的是，此次发布会上，OPPO还将带来新款平板电脑――OPPO Pad 2。目前OPPO FindX6系列和OPPO Pad 2均已在电商平台上架，新品现已开启预约。从预约信息来看，该系列带来了OPPO Find X6以及OPPO Find X6 Pro两款机型。那么除了影像，OPPO Find X6系列还将带来哪些惊喜？3月21日，我们不妨期待。