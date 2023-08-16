一加 Ace 2 Pro发布仅2999元起：拉满性能推高上限

【天极网手机频道】受大环境与行业周期影响，智能手机市场当下仍处于下滑周期。IDC数据显示，2023年第二季度，中国智能手机市场出货量约6570万台，同比下降2.1%;上半年出货量约1.3亿台，同比下降7.4%。对于手机行业而言，处于增量市场时要靠速度来取胜，而处于存量市场时则比拼的是质量。如何在下行周期占据用户心智，是各个品牌首要考虑的问题。8月16日，一加发布 Ace 系列的最新产品一加 Ace 2 Pro，新机围绕顶级性能有的放矢，力求让大家在购买性能新机时能第一时间想到一加。

据了解，一加 Ace 2 Pro 采用第二代骁龙 8 移动平台 + LPDDR5X + UFS 4.0 的顶级性能配置，提供至高 24GB + 1TB 的超大存储组合;同时，一加 Ace 2 Pro 还全球首发京东Q9+发光材料和航天级“天工散热系统”，搭载索尼旗舰级IMX890主摄、仿生振感马达和长寿版150W超级闪充，为用户带来全面旗舰体验。除了顶级的硬件配置，一加 Ace 2 Pro 结合ColorOS超算平台，带来多项顶级性能调校技术――微架构超算引擎、内存基因重组技术、焕新存储技术，让硬件性能更进一步，带来极致流畅体验。发布会上，一加 Ace 2 Pro 原神派蒙主题礼盒也惊喜亮相，为旅行者们带来一整套深度定制的派蒙主题定制周边。

一加 Ace 2 Pro 将于 8 月 23 日 10：00全渠道正式开售，起售价 2999 元;一加 Ace 2 Pro 原神派蒙主题礼盒也将于 8 月 30 日10：00正式开售，售价 3599元。

一加中国区总裁李杰表示：“一加，会坚定选择「产品力优先」的道路。过去一段时间，我们做了很多践行「产品力优先」的事情，上半场，我们在持续提升性能手机的行业下限。下半场，一加 Ace 2 Pro 要推高行业上限，重构性能想象。”

延续一加经典质感设计语言，打造精密表盘灵感美学

一加 Ace 2 Pro 延续一加 11和一加 Ace 2 的经典质感设计语言，同时在细节和质感进一步提升。在高辨识度的镜头模组区域，一加 Ace 2 Pro采用了一整块3D立体玻璃，在视觉上提升纵深感和立体感。同时在工艺上大胆突破，一加 Ace 2 Pro采用“仿真纹理设计”工艺，以“微米级光刻纹理”在镜头边缘蚀刻出“精密刻度”细节，带来了高级腕表的质感表达。一加 Ace 2 Pro还首次在行业采用“玻璃冷雕”和“立体蚀刻”两项工艺，让摄像头区域与后盖的金属质感融为一体，相得益彰更显精致。

配色方面，一加 Ace 2 Pro 从跑车车漆配色中汲取灵感，采用新一代漫反射工艺打磨出“极光绿”和“钛空灰”，带来充满性能感的高级质感。一加 Ace 2 Pro 侧面是经典设计“三段式按键”，轻轻拨动即可切换响铃、静音和振动三种模式，灵活应对不同场景。

顶级性能硬件组合，极致调校彻底释放性能潜力

硬件是性能表现的基础。一加 Ace 2 Pro 搭载第二代骁龙 8 移动平台 + LPDDR5X + UFS 4.0 的旗舰性能组合，硬件配置全面拉满。一加 Ace 2 Pro 继续坚持“大内存引领者”思路，进一步突破行业内存上限，带来 12GB + 256GB 起步，至高 24GB + 1TB 的配置，成为行业内首部大规模量产的 24GB 手机。

在顶级硬件配置的基础上，一加 Ace2 Pro 还针对处理器、内存及闪存配置进行了深度的软件调校，推出以ColorOS超算平台为核心的“微架构超算引擎”、“内存基因重组”和“焕新存储技术”的流畅铁三角，通过软件调优彻底释放旗舰性能潜力。微架构超算引擎基于一加算力模型、性能调度模型拆解芯片微架构，深入处理器底层修改调度策略，帮助第二代骁龙 8 移动平台发挥更强性能的同时进一步降低功耗。与旗舰内存相互配合的则是一加 11 首发的“内存基因重组”技术。在这项技术的加持下，一加 Ace 2 Pro 对安卓系统底层内存逻辑进行深度重构，大幅提升内存效率与后台应用驻留能力。同时针对全新 24GB 内存版本，内存基因重组技术引入全新的“全局内存架构”，应用开启速度与使用流畅度显著提升，可实现 41 个常用应用72 小时持续保活。针对至高 1TB 的超大闪存，一加 Ace 2 Pro 借助焕新存储技术提升闪存性能，大幅提高手机流畅度，获得南德 TüV 48 个月流畅认证。

极致的性能释放离不开极致的散热能力，一加 Ace 2 Pro 搭载全球首个航天级散热系统“天工散热系统”，从散热面积、散热材料及空间结构入手，护航旗舰性能释放：一加 Ace 2 Pro 搭载9140mm2 万级单VC; 并全球首发航天级金刚石导热凝胶和航天级超导热石墨，大幅提升导热率;一加 Ace 2 Pro 还首次在一片 VC 内实现两套完整散热循环，并采用全球首创的仿航天火箭发动机喷筒设计“拉瓦尔气道”，加速气流循环速度提高 VC 散热效率。在一加看来，顶级性能与顶级的性能硬件、顶级的性能调校以及顶级的散热能力三者缺一不可，共同实现极致性能彻底释放。

三大自研游戏黑科技再升级，高帧、稳帧、高画质三者兼得

重负载的游戏场景是手机极限性能的终极赛场，一加 Ace 2 Pro 搭载多项独家自研游戏调校技术――超帧超画引擎、HyperBoost 2.0 游戏稳帧引擎、灵犀触控技术，进一步发挥一加Ace 2 Pro 的强悍硬件性能，实现帧率稳定、画质超清、触控丝滑的游戏体验，突破手游体验上限。

超帧超画引擎技术融合硬件芯片、游戏引擎、软件算法等多项软硬协同技术，为一加 Ace 2 Pro 带来手游画质帧率超原生的游戏体验：一加 Ace 2 Pro 同时支持主流游戏全面120 帧和全面1.5K高清画质的极佳游戏体验;同时，一加 Ace 2 Pro实现行业首次超级HDR画质2.0，使游戏画面细节更清晰，色彩更丰富。

稳帧表现上，一加 Ace 2 Pro 搭载了独家自研的 HyperBoost 2.0 游戏稳帧引擎，可以针对游戏指令进行合理化重新分配，保证高画质的同时，提升图形的渲染效率，降低渲染功耗，实现高画质下更省电的效果，并实现了“不降帧率、不降画质、流畅稳定”的极佳游戏体验。

全新升级的灵犀触控技术首次针对游戏汗手、屏幕沾水等场景的触控痛点进行专项优化。借助全新定制屏幕芯片及「空域卷积滤波技术」、「自电容技术」、「单连通域单指技术」三大触控核心算法合理还原手指信号，一加 Ace 2 Pro实现了雨水触控体验，大幅提升湿手操作精准度。凭借出色的触控体验，一加 Ace 2 Pro 获得南德 TüV 精确触控 S 级认证。

针对目前主流游戏，一加 Ace 2 Pro 首发《王者荣耀》高通平台自适应画质模式，游戏帧率更稳定、更流畅，大幅减少团战时游戏的卡顿。一加 Ace 2 Pro 首发支持《和平精英》90帧 + 高清画质选项，兼具更流畅的高帧与更高清的画质。一加 Ace 2 Pro的《原神》游戏体验也全面升级。在用户关注的后台启切上，《原神》退到后台，5分钟以内再次打开，无需重新加载;24小时以内再次打开，也不需要经历完整的启动加载动画，大幅缩短等待时间。凭借出色的游戏性能表现，一加 Ace 2 Pro 成为 2023 年和平精英职业联赛(PEL)指定用机和英雄联盟手游亚洲联赛第二赛季赛事用机。

全球首发京东方 Q9+ 发光材质，观感、触感体验双突破

一加 Ace 2 Pro 搭载的全新升级 1.5K 灵犀触控屏，全球首发京东方 Q9+ 发光材质。

这块屏幕拥有 120Hz 可变刷新率，1.5K 超视网膜分辨率，1600 尼特的超高亮度，为用户带来清晰、通透、省电的绝佳体验。得益于一加与京东方的联合优化，全新京东方 Q9+ 发光材质在用户较为关心的暗光下显示效果、亮度均匀性有显著提升。夜晚、暗光下显示更自然、更真实;在色偏、拖影等问题上也有了很大的改善，屏幕显示更准确、效果更出色。

这块旗舰好屏同样拥有极佳的护眼能力，支持 2160Hz 的高频 PWM 调光，并针对夜间暗光用机场景进行优化，借助“360° 环境色自适应”、“人眼仿生自适应调光”以及“AI 个性背光”三大屏幕优化，智能调节屏幕画面与亮度。出色的护眼能力也让一加 Ace 2 Pro 获得了莱茵 TüV 全局护眼认证。在指纹解锁方面，一加 Ace 2 Pro搭载成本更贵的屏下超薄指纹解锁模组，相对于同档位机型普遍应用的短焦指纹解锁位置更合理、体验更便捷、解锁更快速，带来同档位产品中少有的极佳解锁体验。

索尼 IMX890旗舰主摄，全面继承 OPPO 旗舰影像算法引擎

一加 Ace 2 Pro 搭载了索尼 IMX890 旗舰主摄，并且支持 OIS 光学防抖。同时，一加 Ace 2 Pro 全面继承 OPPO 旗舰影像核心算法和影像引擎，让旗舰影像能力更进一步。

一加 Ace 2 Pro 搭载“超光影图像引擎”和“超清画质引擎”，让影像的画质和质感度进一步提升。其中超光影图像引擎是光影影调关系正确的关键技术，其系统可以正确建立真实的立体层次感，让一加 Ace 2 Pro 拍摄出好似身临其境的照片。超清画质引擎则能够减少用户对于照片压缩后造成的信息损耗，通过进行深度融合计算，将降噪的计算处理到极致，大幅度提高一加 Ace 2 Pro 成片画面清晰度和纯净度。一加 Ace 2 Pro 还支持OPPO旗舰级的 ProXDR 光子矩阵技术，通过全新的光子矩阵显示技术，带来更高的明暗动态对比，更加准确还原出照片的自然光影。在大光比的环境下，让照片更加震撼。面对日常最高频的人像场景，一加 Ace 2 Pro 同样能借助 OPPO 旗舰系列同款人像模式，实现专业单反级的虚化效果。

旗舰级马达、闪充、网络，极致体验面面俱到

在核心的性能体验之外，一加 Ace 2 Pro 同样拥有全面、无短板的整机综合体验。一加 Ace 2 Pro 搭载了由一加11首发的「仿生振感马达」，它以超 600mm3 的安卓阵营最大体积和出色的振动体验，在发布八个月后依旧领跑行业。当前，一加 Ace 2 Pro 已经针对 500+ 系统振动场景进行调校提升，将高品质振感适配到更多主流游戏、打字等日常场景，为用户带来更复杂的振动种类、更细腻的振动触感、更沉浸的振动体验。

续航方面，一加 Ace 2 Pro 首发直充架构的 150W 长寿闪充，大幅提高充电效率至 99%，17 分钟即可从 1% 充至 100%。一加 Ace 2 Pro 还针对边玩边充场景进行专项升级，大幅降低充电区域温度，并加快边玩边充的速度，结合 5000mAh 与 SUPERVOOC S 全链路电源管理芯片，实现久充耐用的续航与回血。

网络方面，一加 Ace 2 Pro 在腰部新增了双黄金游戏天线，手机无论怎么握持，都能保持超强的信号连接。同时，一加 Ace 2 Pro 借助一加自研“低频天线小型化技术”， 将镜头模组区域做成天线，天线能力得到了大幅提升。在行业最常用的N28和N8频段，一加 Ace 2 Pro 将此前的 2 条天线升级为了 4 条，实现了「超级 N28/N8 5G 信号」，带来更快、更稳定的 5G 网络体验。一加 Ace 2 Pro 还全面接入了 Wi-Fi 7 协议，通过多重网络技术专项优化，带来更高速、更稳定、更低延迟和更广覆盖范围的 Wi-Fi 使用体验。在此基础上，一加 Ace 2 Pro 同样支持“主动增强式超级 Wi-Fi”、“LinkBoost 4.0”、“游戏云计算专网”等多项网络技术，在各类场景内都能为用户带来快速、稳定的网络使用体验。

一加 Ace 2 Pro 原神派蒙主题礼盒同步发布

一加与《原神》合作由来已久，从定制礼盒「一加 9RT 砂糖定制礼盒」，到全球首款原神定制手机「一加 Ace Pro 原神限定版」都广受用户好评。在一加Ace 2上，一加和原神达成了三年战略合作，并投入一亿元成立一加-原神体验优化实验室，为原神带来了全面的优化。

这次发布会现场，一加 Ace 2 Pro 原神派蒙主题礼盒正式亮相。一加以旅行者在提瓦特大陆中最初的伙伴“派蒙”为灵感，融入“伙伴”的主题元素，与《原神》合作共同打造了这款深度定制的主题礼盒。

一加提取派蒙身上的经典元素，为旅行者们带来一整套派蒙主题定制周边。一加将派蒙身上最特殊的元素“悬浮王冠”融入了卡针造型的设计;并将充电适配器融入派蒙独特的金色丝印细节，取名“应急食品-150W 充电适配器”。不止于此，“白银伴星”主题手机壳、定制手机支架与亚克力桌面摆件也将同步呈现在旅行者面前。一加还与《原神》团队定制一整套全新的派蒙表情设计，与一系列派蒙软件主题，让派蒙真正成为旅行者生活中的一部分，陪伴在游戏内外。

一加 Ace 2 Pro 将于 8 月 23 日 10：00 正式开售，即日起在OPPO商城、天猫、京东、抖音、拼多多等平台开启预售，首批购机用户可享限时分期、预定购机加赠 OPPO 耳机及以旧换新等丰富服务。一加 Ace 2 Pro 原神派蒙主题礼盒将于 8 月 30 日10：00正式开售，即日起在OPPO商城、天猫、京东、抖音、拼多多等开启预约，首批购机用户可享限时分期、两年屏碎险五折购、限时加赠游戏礼包等丰富服务。

具体售价如下：

一加 Ace 2 Pro 12GB + 256GB 版本，售价 2999 元;

一加 Ace 2 Pro 16GB + 512GB 版本，售价 3399 元;

一加 Ace 2 Pro 24GB + 1TB 版本，售价 3999 元;

一加 Ace 2 Pro 原神派蒙主题礼盒，售价 3599元。