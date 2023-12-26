2023年度科技圈大事盘点（一）：欠薪、革新、从心

【天极网手机频道】2023年是一个充满挑战的年份，全球面临的经济、社会和环境问题依然复杂，企业和普通人需要应对各种不确定性。但2023年又是一个创新活跃的变革之年，以人工智能AI、生物技术和可持续能源等为代表的前沿技术正在产生更大的影响力，2023年是创新成果不断涌现的一年。对于科技圈来说，2023年这一年不仅有新品牌、新产品登上舞台，也有老企业、老产品的黯然离场;不仅有令人振奋的时刻，也有令人匪夷所思的“神操作”。让我们通过业内大事回顾2023年，一起看看今年的科技圈是什么样子吧!

黑鲨暴雷 游戏手机有是伪需求吗？

曾经在游戏手机市场叱咤风云的黑鲨最终还是――没有倒闭。12月5日，黑鲨召开新品发布会，正式发布了“黑鲨竞技能量水”，以此求变求生存。列入今年大事件的原因是在今年一月，黑鲨拖欠近8千万赔偿金冲上热搜，再度引发游戏手机是否是伪需求的大讨论。

黑鲨曾经也辉煌过。作为首先提出“游戏手机”概念的厂商，黑鲨抓住细分市场的发展趋势，用极致的性能、新潮的功能引领了潮流。2019年，游戏手机市场出货量突破100万台，而黑鲨在其中占据了47%以上的份额，次年这一数字突破50%，是真正的独占半壁江山。

但是在黑鲨手机破产之前，其市场份额已经出现了大幅下滑。据Canalys发布的数据，到了 2021年第一季度，黑鲨就从游戏手机品类中曾经的第一被挤到第四，市场份额也从巅峰时期的 70% 断崖式下跌到了17%。

VR业务崩盘，腾讯收购黑鲨的计划或许是压垮黑鲨的最后一根稻草。收购计划失败后，黑鲨在2022年6月开始了第一轮裁员，裁员风波一直持续到2022年12月，导致近一千名员工离职。后来，拖欠赔偿金等热搜也让黑鲨再次站上了风口浪尖。竞争对手从红魔变成红牛，黑鲨从起高楼到楼塌了的过程令人唏嘘。

所以游戏手机到底是不是伪需求？从市场来看，游戏手机的存在依然照顾到了一部分用户。随着手机性能的不断提升，旗舰机或所谓的“中端”机型已经能够满足大部分用户的游戏需求。在功能设计上的堆料也使得旗舰机型与游戏手机的界限越来越模糊――游戏手机的设计其实也在经历一个“去游戏化”的过程，外观不再夸张“游戏”元素，而是更像一台主流旗舰。同时也在以往不擅长的影像方面加大投入，提升竞争力。而目前，主流旗舰在游戏方面几乎能够达到与游戏手机差不多的帧数表现，而旗舰往往会更加全面，这也削减了游戏手机的市场。随着黑鲨暴雷、联想拯救者关闭业务，红米、iQOO早已“旗舰化”，目前还在保持游戏手机底色的或许就只剩下红魔和ROG了――而二者的“旗舰化”也不可避免。

苹果Vision Pro震撼发布，重新定义空间计算

6月6日，在苹果全球开发者大会WWDC23上，苹果正式发布了首款空间计算设备――Vision Pro，号称“重新定义空间计算”。这款产品的发布让人想到了乔布斯掏出iPhone的那个晚上，这款产品注定是一款划时代的设备。

Vision Pro是一款具备多个摄像头的头显设备，用户可以通过手势、眼睛或语音进行操作控制。它被设计为一个可以用来工作、娱乐和沟通的新一代电子产品。新设备搭载了苹果公司的M2芯片以及专门为这款头显设计的R1芯片。M2芯片为Vision Pro提供了强大的计算能力，而R1芯片则用于消除延迟，确保用户的操作能够得到即时响应。8K micro-OLED屏幕为用户提供了出色的显示效果，专属的visionOS系统可以将数字内容无缝融入真实世界。

自发布以来，苹果Vision Pro受到了业界和消费者的广泛关注。然而，Vision Pro 3499美元的高昂售价可能会限制其在市场上的表现。这款产品将于明年2月在美国线下发售，并在2024年晚些时候在全球其他市场上市。苹果Vision Pro的发布无疑将推动空间计算技术的发展，并为用户带来更加沉浸式的数字体验，它的创新性设计和强大的功能使得它成为了一款备受期待的产品。

马斯克与扎克伯格约战：听妈妈的话，不要打架

虚假的商战波诡云谲，真实的商战直接约架。

当地时间6月20日，特斯拉首席执行官埃隆・马斯克发布推文称，要和Meta首席执行官马克・扎克伯格展开铁笼格斗，而6月21日晚扎克伯格针锋相对地作出回应：“告诉我地址”。

马斯克发推嘲讽扎克伯格，称“地球已经迫不及待想被扎克伯克掌控了，没有别的选择。” 有网友回复马斯克说“你说话最好小心点，我听说扎克伯格现在练柔术呢。” 马斯克立马表示如果扎克伯格可以，“我愿意跟他来一场笼中格斗。”马斯克这话一放出去，立马引发了轩然大波，不过这时候大家还以为他只是日常打嘴炮，没想到消息传到了扎克伯格本人那里，小扎丝毫不怵，直接把马斯克约架的消息截图发在Instagram上。

马斯克与扎克伯格的梁子早在2017年就结下了。由于对AI的理解不同，这两人经常在社媒隔空互骂，而马斯克自从收购Twitter后立志要把其打造成“最大程度信任和广泛包容的公共平台”，他多次抨击Facebook的商业模式;扎克伯格则宣布推出一款与Twitter竞争的独立应用Threads，表示要打造一个“有理智的Twitter”，马斯克公开嘲笑这种想法，无疑更加激化了二者的矛盾。

不过随着马斯克母亲的介入，这场约架最终无疾而终。二者对于科技发展理念的差异却依然存在，不排除未来继续产生摩擦碰撞的可能。