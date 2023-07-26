三星Galaxy Z Flip5与Z Fold5发布 先行者计划8499元起

【天极网手机频道】7月26日，三星第五代Galaxy折叠屏智能手机――Galaxy Z Flip5与Galaxy Z Fold5正式发布，带来创新的设计与升级的配置、新一代超闭合精工铰链，提供更丰富玩法以及个性化体验。

三星Galaxy Z Flip5提供冰薄荷、云影灰、星河白以及冰玫紫;三星Galaxy Z Fold5带来了冰萃蓝、宇夜黑以及星河白配色。除此之外，新品还提供不同配色、设计、风格的保护壳，追求个性的用户可以自由组合。按照惯例，三星商城应该会有专属配色。

发布会后，三星开启先行者计划，用户可前往三星商城、三星京东自营官方旗舰店、天猫三星官方旗舰店以及线下授权三星门店参与活动。预付定金或支付尝鲜价并成功购买的消费者将享有优先发货权，并在中国发布会后享受预约购机福利同等权益。

目前三星Galaxy Z Flip5国行先行者计划，8GB+256GB售价8499元，8GB+512GB售价9499元。三星Galaxy Z Fold5的国行先行者计划分别为12GB+512GB售价13999元，12GB+1TB售价15999元。

两款产品中，三星Galaxy Z Flip5相比上代变化明显，特别是全新外屏设计，不仅更加实用，还能够凭借个性化设置彰显用户自己独一无二的风格，是创作生产力也是介绍自我的名片。Galaxy Z Flip5采用的大视野智能外屏是系列首款配备近距离传感器的外屏，也首次支持高亮度模式，峰值亮度达到1600尼特，室外等强光环境下显示效果更加可靠，配合打卡拍照体验升级。

这块大视野智能外屏尺寸为3.4英寸，并在原有功能的基础上还进行了扩展。配合相框等功能，实现外屏自定义，兼顾信息内容和美观度，还能够与三星Galaxy Watch6系列表盘相匹配的时钟等，组成时尚穿戴。搭配智能主题保护壳不仅能为三星Galaxy Z Flip5提供防护，还可通过NFC交互卡片，使外屏主题和保护壳设计风格一致，更和谐地彰显个性品味。

实用性方面，Galaxy Z Flip5外屏支持各种小组件，可以查看天气、通知、设置，并控制音乐等媒体播放，或在闭合状态下浏览通话记录并回拨未接来电，以及使用快速回复功能。还有一些快捷操作，比如向上滑动外屏即可打开三星钱包，通过信用卡/借记卡或支付宝二维码轻松完成移动支付，或切换交通卡，智能门卡以及车钥匙等尽享便捷出行。

更让人印象深刻的仍旧是“后置自拍”等折叠屏创新交互体验。后置摄像头为双1200万像素(前置位1000万像素)，凭借大视野智能外屏和立式自由拍摄系统，使用Galaxy Z Flip5可以解锁多角度自拍，并且在这种立式交互模式下能够快速浏览、编辑照片，通过外屏就能“审片”。这一点搭配双重预览功能，让朋友帮忙拍照就能有效避免成片不如人意了。如果在移动中拍摄视频，超级防抖功能则能帮助用户拍下稳定、流畅的画面，同时，自动构图等功能可以降低拍摄高质量视频的门槛，确保拍摄对象留在取景范围中。

Galaxy Z Flip5还将AI解决方案融入到拍摄系统中，提升拍摄效果。增强的超视觉夜拍系统可以根据环境光线优化图片和视频效果，因此即使是在暗光环境中，用户也可发挥创意收获满意的作品。AI驱动的图像信号处理(ISP)算法则可以减少因光线不佳而可能产生的视觉噪点，同时增强画面的细节和色调。拍摄远景时，高达10倍的数字变焦可让拍摄效果更加清晰。

其他配置方面，Galaxy Z Flip5主屏为6.7英寸，搭载第二代骁龙8 Gen2移动平台(for Galaxy),CPU性能提升17%、GPU性能提升25%、NPU性能提升20%，手机内存为8GB，存储提供256GB和512GB，电池容量3700mAh。

如果单从外观来看，三星Galaxy Z Fold5的变化并不大，但细节升级让它仍旧是目前完成度最高的折叠屏手机之一。作为系列最轻薄的产品，Galaxy Z Fold5重量约253g，厚度13.4mm，配备了7.6英寸的主屏幕(第二代动态AMOLED)，宽幅大屏无论是分屏操作还是追剧娱乐体验更胜一筹。此外，屏幕的峰值亮度提升了30%以上达到1750尼特、已获得德国VDE认证、具有100% DCI-P3色域、支持3000000:1的对比度，不同环境下显示效果更出色。外屏尺寸为6.2英寸。外置三摄分别为1000万像素长焦、5000万像素主摄、1200万像素超广角。

性能方面，搭载第二代骁龙8 Gen2移动平台(for Galaxy)，其CPU提升18%、GPU提升32%、NPU提升25%，配备12GB内存，提供256GB/512GB/1TB存储(目前看国行应该没有256GB版本)，在游戏体验方面更家出色。同时Galaxy Z Fold5升级了散热系统，凭借更智能散热方式，长时间游戏性能更稳定。产品电池容量为4400mAh，续航得到优化。

作为折叠屏重要的应用场景，针对分屏等多种操作模式，软件方面三星做了很多努力。包括不断完善了多窗口视图、应用连续性、任务栏、拖放操作以及第三方应用的适配等，让折叠屏的大屏转换为用户需要的生产力。此外产品继续支持S Pen(三星折叠屏手机专属)，尽管仍旧没能采用内置插槽设计，却可以完成更多创作、标注、签写等操作。而且，升级的S Pen(三星折叠屏手机专属)设计更纤巧，且有多种配色，搭配全新保护壳更容易收纳。

除了体验、性能升级，在提升折叠屏耐用性方面三星一直走在前列，从装甲铝材质到防水设计等，让用户更安心、产品更可靠。三星Galaxy Z Flip5和Galaxy Z Fold5也又一次加强了耐用性设计。包括主屏幕配备了升级的结构，让整个屏幕区域更为坚固;采用双轨式集成铰链结构的超闭合精工铰链，有效分散外力冲击，进一步增强防护效果。除此之外，新品仍旧支持IPX8级防水、采用装甲铝材质边框，将CorningGorilla Glass Victus 2玻璃应用于大视野智能外屏和机身后盖。

还有一点在发布会上三星也有介绍，为环保做出的努力――三星Galaxy Z Fold5与Galaxy Z Flip5采用更多再生材料种类，包括消费前再生玻璃、铝材，以及取自废弃渔网、水桶与PET瓶的消费后再生塑料。同时，产品的包装盒也均由100%再生纸制作而成。