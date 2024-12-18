IT影响中国2024：OPPO Find X8荣获年度最流畅手机奖

【天极网手机频道】2024年，人工智能(AI)作为前沿领域的关键技术，正以不可阻挡之势席卷全球。特别是在被称为AI应用元年的2024年，无论是AI技术自身的迭代升级，还是向经济和社会各个层面的扩展渗透，亦或是推动传统产业的智能化转型，AI都呈现出前所未有的活力与趋势。

在这一背景下，OPPO Find X8凭借其卓越的性能与创新设计，在激烈的市场竞争中脱颖而出，荣获了第23届IT影响中国2024年度最流畅手机奖，这不仅是对OPPO技术创新实力的认可，更是对Find X8卓越硬件配置以及用户流畅使用体验的最佳肯定。

作为OPPO旗舰系列的最新力作，Find X8在外观设计上延续了OPPO一贯的精致与时尚，同时在硬件配置上也达到了行业领先水平。但真正的亮点并不止于此，Find X8在全新的ColorOS 15系统加持下，为用户带来了丝滑使用体验。

OPPO Find X8搭载的最新ColorOS 15系统通过三层流畅体系全方位保障用户流畅体验，从底层到应用层全面重构安卓，带来流畅双引擎 ―― 极光引擎与全新潮汐引擎，通过智能调度，系统能够实时监测和分析用户的使用习惯，并根据需求进行资源的合理分配，这种智能化的资源管理方式，不仅提升了系统的响应速度，还大大降低了功耗，无论是滑动屏幕、切换应用还是运行大型游戏，在ColorOS 15的支撑下都能让Find X8带来流畅体验。

芯片缓存是突破性能上线的关键，全新“潮汐引擎”提供了芯片级性能解决方案，彻底重构芯片缓存的分配机制，根据识别的用机场景智能动态分配算力资源，即使面对各种复杂的用户场景，也能带来更好的性能供给和功耗控制。同时，潮汐引擎通过全栈式算法加速器还提供了更高效的并行化计算，对安卓软件库中通用的算法进行重构和加速，实现最高3倍的算法效率提升。通过智能动态缓存和并行计算架构，ColorOS 15能同时降低整机功耗以延长手机续航。

作为系统级渲染与绘制架构，“极光引擎”深入到应用上层，也就是“用户感知层”，通过并行绘制架构实现行业可打断并行动画效果，解决用户实际操作中动画卡顿和资源分配不均的问题。简单来说，就是在打断前一个APP开启过程时，再点开另一个APP，两者关闭和开启的动画是同时存在的，互不干扰极具连贯性，不会出现闪跳卡顿的情况。

再与天玑9400处理器组成最强性能能效组合，将高智能、高性能、高能效、低功耗特性齐聚一身，既保证了Find X8在日常使用中的流畅性，又能在高性能高功耗需求场景下带来全满帧、更低功耗、更低发热的体验。

全面重构的超轻快流畅体验，高效实用的系统级AI，以及处处有细节的易用体验，ColorOS 15带来了全方位的升级革新。OPPO Find X8基于ColorOS 15以及天玑9400处理器，从底层到系统层、应用层，从息屏、亮屏到解锁，时刻感受无缝转场的丝滑连贯，获得年度最流畅手机奖也是理所当然。