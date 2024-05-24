继承OPPO高端美学设计，Reno12系列引领直屏新标杆

【天极网手机频道】在直屏旗舰手机当中，美学设计的重要性日益凸显，多个品牌通过不断创新和优化，推出了具有差异化的直屏手机，美学设计已经成为直屏机的一个重要竞争因素。最近新发布的“超美小直屏”OPPO Reno12系列继承了高端美学设计，不仅提升了产品的美观度，也在性能和技术上进行了升级，增强了用户的使用体验，为小直屏市场上树立了新的标杆。

Reno12系列采用全新的四曲柔边直屏设计，设计简洁大方，更符合现代审美，握持感温润贴合。直屏设计提供了更清晰、更精准的触控体验，几乎实现了零误触，让用户在使用过程中能够感受到新颖和顺畅的体验。新机还从 Y2K 风格与高定时尚中撷取灵感，全新「千禧银」配色寻觅未来科技。「流银玻璃」设计展现液态金属的流动质感，彰显流行美学。

作为OPPO AI手机的新成员，Reno12系列不仅拥有拥有与影像旗舰同源的超光影系统，还带来为实况照片带来了原生 AI 人像算法，支持5000 万 AI 全焦段三摄输出，并且支持社媒分享。同时还新增了如AI 闭眼修复、AI 抠图、AI 文档扫描、小布英语老师、小布面试官等多种实用AI功能。

性能上，Reno12 Pro 搭载天玑 9200+ 星速版旗舰芯片，Reno12 搭载天玑 8250 星速版旗舰芯片。此外，Reno12系列还融入了多项保护技术，在重量仅为179g、厚度仅为7.25mm的轻薄机身中配备了5000mAh大容量电池四年超耐久与长寿版 80W 超级闪充。让用户在享受轻薄机身的同时，也能拥有持久高效的续航体验。

为了提升手机耐刮性、耐用性，Reno12系列配备了康宁大猩猩玻璃Victus 2，这一材料在跌落至粗糙表面时具有更强的防护性能。此外，机身架构中使用了OPPO自研的AM04稀土合金，使得机身的抗弯折性能较上一代提升了10%以上，从而加倍坚固强韧。整机还通过了IP65防尘防喷淋认证，能够完全防止粉尘进入，并能在任何角度的低压喷射下确保手机水密。可以说，OPPO Reno12系列是同价位为数不多兼具美观与体验的超美小直屏，目前该系新品已经正式发布并已开启预约，感兴趣的朋友不妨多多关注。