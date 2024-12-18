第二十三届IT影响中国：荣耀Magic7获2024年度用户喜爱奖

【天极网手机频道】2024年，人工智能(AI)作为前沿领域的关键技术，正以不可阻挡之势席卷全球。特别是在被称为AI应用元年的2024年，无论是AI技术自身的迭代升级，还是向经济和社会各个层面的扩展渗透，亦或是推动传统产业的智能化转型，AI都呈现出前所未有的活力与趋势。

在这一年里，天极网&比特网与大家见证了众多企业角逐AI领域，感受到数字化技术和智能技术赋予时代的深刻变革。第二十三届IT影响中国深入挖掘行业创新价值、倾听消费者心声，评选出具有行业代表价值的科技产品及解决方案，见证数智时代的科技创新。其中荣耀Magic7凭借其软硬件层面的卓越表现和人性化的AI体验，荣获2024年度用户喜爱奖。

荣耀Magic7系列作为荣耀品牌的全新旗舰之作，不仅在处理器和影像系统等核心领域实现了显著的升级，更在屏幕护眼技术上取得了突破性的进展。全系搭载的荣耀AI自然光绿洲护眼屏，首次引入了圆偏振光技术，使得屏幕显示光源类型最大程度地接近自然光，为用户带来清晰透亮且更加护眼的视觉体验。这一创新技术，无疑进一步巩固了荣耀在屏幕护眼领域的领先地位。

除了硬件层面的卓越表现，软件层面的护眼技术同样令人瞩目。AI离焦护眼和干眼友好两项创新技术的加入，有效缓解了用户长时间用眼带来的不适，实现了从被动到主动、从通用到精准的全方位护眼。同时，它还搭载业界最强双扬声器设计和自研空间音频引擎，为用户带来了行业领先的外放及低音表现。

在AI服务方面，荣耀Magic7系列同样展现出了强大的实力。MagicOS 9.0系统上的YOYO智能体，通过意图识别实现人机交互，能够替用户完成一些琐碎但常用的功能。这种人性化的设计，不仅提高了用户的用机效率，更彰显了荣耀在AI技术方面的深厚底蕴。YOYO智能体基于日常深度学习用户的习惯和喜好，能够在用户处理日常任务时提出对应指令，并替用户完成操作。

此外，荣耀Magic7系列还具备AI换脸检测、AI修图等丰富功能，进一步提升了用户的使用体验。总的来说，荣耀Magic7系列作为荣耀品牌的全新旗舰之作，在硬件和软件层面均实现了卓越的表现。其创新的屏幕护眼技术、领先的影音体验以及人性化的AI服务，共同构成了荣耀Magic7系列强大的产品力，进而深受广大用户的喜欢。