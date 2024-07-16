首销新高印证「同级最香」，iQOO Neo9S Pro+开售2899元起

【天极网手机频道】iQOO Neo9S Pro+于7月16日开启首销，截止16：50分，新机首销日销量已经创下新纪录。iQOO Neo9S Pro+首日销量刷新了Neo系列Pro版的历史记录，堪称为“Neo最强Pro”。这款性能旗舰手机以超值的价格搭配顶级的配置，赢得了市场的热烈反响，无疑为智能手机市场树立了新的标杆。

天极网了解到，iQOO Neo9S Pro+此次搭载了第三代骁龙8处理器与自研电竞芯片Q1，这一“双芯”组合如同性能怪兽，无论是处理日常任务还是运行大型游戏，都能游刃有余，展现出极致的性能表现。而独特的超声波3D指纹技术，更是为用户带来了前所未有的解锁体验，既快速又安全，成为同档次中的唯一之选。

在游戏领域，iQOO Neo9S Pro+更是展现出了非凡的实力。它支持1.5K PC级超分画质和144帧超帧稳帧技术，让玩家在游戏中能够享受到如丝般顺滑的视觉盛宴。同时，与行业热门游戏的深度合作，如率先支持《超人气格斗新游》的144帧模式，以及与《王者荣耀》的联合调优，都进一步提升了这款手机的游戏体验，让玩家在竞技场上所向披靡。

除了强大的游戏性能外，iQOO Neo9S Pro+还在续航、屏幕、摄影等多个方面实现了全面升级。其内置的5500mAh超薄蓝海电池配合120W超快闪充技术，为用户提供了持久的续航保障和快速的充电体验。而采用的三好护眼电竞屏则兼顾了流畅性、省电性和护眼性三大优点，为用户带来更加健康舒适的视觉享受。此外，索尼IMX921大底OIS主摄和5000万像素旗舰级超广角镜头的加入，更是让这款手机在摄影方面表现出色，无论是日常拍摄还是专业创作都能轻松应对。

与此同时，iQOO品牌还推出了首款AI方形智能手表iQOO WATCH GT，与iQOO Neo9S Pro+等产品形成了强大的生态互补。这款智能手表不仅外观时尚、功能丰富，还具备出色的续航能力和智能互联体验，为用户提供了更加便捷、智能的生活方式。

总而言之，iQOO Neo9S Pro+凭借其卓越的性能、领先的技术和全面的配置赢得了市场的广泛认可。它不仅是iQOO品牌实力的展现更是对未来智能手机发展方向的一次积极探索和尝试。相信在未来的日子里iQOO品牌将继续秉持创新精神为用户带来更多优质的产品和服务。