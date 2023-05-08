“最大外屏”的小折叠屏手机？三星Galaxy Z Flip5渲染图曝光

【天极网手机频道】据海外消息透露，三星可能将在7月底推出第五代折叠智能手机，较之前几代版本的发布时间提前约两周。而最近，多款三星Galaxy Z Flip5的保护壳渲染图也被曝光。从渲染图来看，Galaxy Z Flip5的副屏为一块异形屏。

现如今在小折叠屏领域，各大品牌均有意在“外屏”上做文章。拥有一块趁手且好看的外屏，俨然成为评判小折叠屏的重要标准之一。三星Galaxy Z Flip5的外屏这一次有了较大变化，外屏尺寸可能会相比前代产品有巨大的提升。除了影像模组区域外，尽可能覆盖更多的空间，似乎占据上半部分超过80%的面积。在外观上，它与Windows系统的“文件夹”图标颇为相似。

而根据此前爆料显示，三星Galaxy Z Flip5可能会配备一块3.4英寸的外部显示屏幕，其分辨率为720×748像素，像素密度305PPI。 作为对比，上一代三星Galaxy Z Flip4的外屏尺寸仅为1.9英寸，分辨率为260×512像素，像素密度为302PPI。更大尺寸的外屏，将进一步提升其的可用性和功能性。

不过三星具体将如何利用这块屏幕，目前尚未可知。从OV的小折叠屏经验来看，用户在部分低频使用场景中无需展开内屏就能使用，比如查看通知、回复信息、播放音乐，后置自拍当取景器等等。除此之外，海外网友还爆料三星Galaxy Z Flip5或将采用骁龙8 Gen2 for Galaxy定制芯片。至于新机还有哪些尚未曝光的惊喜，我们不妨期待。