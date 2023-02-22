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三星回应用户关切：Galaxy S23 Ultra屏幕无缺陷

2023-02-22 10:02:11 作者：夏初

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  【天极网手机频道】2月初，三星在全球推出了年度旗舰Galaxy S23系列。其中定位高端的Galaxy S23 Ultra获得了许多升级，包括2亿像素的四摄模组、与高通合作开发定制的第2代骁龙8三星特别版等等。屏幕方面，三星Galaxy S23 Ultra采用6.8 英寸QHD+ AMOLED显示屏，依然采用微曲面设计。无论从哪个方面来看，Galaxy S23 Ultra上搭载的依然会是今年机圈最好的屏幕之一，不过最近数条有关三星Galaxy S23系列存在屏幕缺陷的投诉引起了业内关注。

三星回应用户关切：Galaxy S23 Ultra屏幕无缺陷

三星回应用户关切：Galaxy S23 Ultra屏幕无缺陷

  用户在各种论坛和社交媒体平台上反映了设计缺陷，图片显示，三星Galaxy S23屏幕底部有轻微变形。各种推文反馈的情况大都类似，新机屏幕的右下方或左侧存在缺陷的情况似乎不是个例。日前，三星现在已经正式发布回应，表示用户无需担心。他们解释称，手机屏幕在强光照射下可能会出现看似压扁或受压的情况，这是由于防水防尘的压制工艺造成的。

三星回应用户关切：Galaxy S23 Ultra屏幕无缺陷

三星回应用户关切：Galaxy S23 Ultra屏幕无缺陷

  三星台湾官方网站专门页面进一步说明并表示该现象属于正常现象，不影响产品的功能和寿命。 “显示面板是由许多层的元件来共同组成，其中还包括了表面钢化玻璃，直接覆盖在显示面板上。它采用了防水/防尘的结构设计，能有效防止异物或液体的入侵。三星产品皆通过内部严格的品质检验。显示面板是由多个元件(表面钢化玻璃、防尘、防水层…)压合而成的零组件，若在强光的照射之下，在某些角度是可能会看到光线折射后的线条。此为正常现象，并不影响产品的功能与寿命，请您放心使用。”该网站称。

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