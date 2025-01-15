OPPO Find X8系列上市后短时间销量破百万，到底有什么魅力？

【天极网手机频道】随着新年的钟声越来越近，很多消费者都准备赶紧入手一款新手机去游玩。而各大厂商为了吸引更多的消费者，纷纷推出更具竞争力的产品。而OPPO Find X8系列10月底正式上市并在短时间内实现了国内销量轻松破百万的佳绩，成为2024年旗舰手机市场中的佼佼者，那OPPO Find X8系列到底有什么魅力？

OPPO Find X8系列首次将超轻薄直屏设计带入影像旗舰，通过OPPO冰川电池的技术创新，以及全球首个倒置潜望长焦采用的“不可能”的光路设计，为Find X8带来薄至7.85mm，轻至193g的超轻薄机身。创新性采用芯片级屏幕封装技术，Find X8实现1.45mm的极窄边框，将小直屏的手感与6.59英寸的大屏视觉体验完美平衡。6.78英寸大屏的Find X8 Pro采用等深四微曲的设计，配合薄至 8.24mm 、轻至215g的机身，为用户带来绝佳手感。

配色上，Find X8提供了气泡粉、星野黑、追风蓝、浮光白四种配色，背部设计简洁大方;Find X8 Pro提供了星野黑、漫步云端、晴空航线三种配色，其中晴空航线和漫步云端版本的后盖采用了沙丘纹理设计，更显灵动。

在性能上，Find X8系列搭载 OPPO潮汐引擎 x 天玑9400的最强性能能效组合，还集成OPPO天工散热系统，在后满帧时代带来全满帧、更低功耗、更低发热的游戏体验，既保证了Find X8系列在日常使用中的流畅性，又能在游戏等高性能高功耗需求场景下表现出色。

OPPO Find X8系列不仅带来满帧性能表现，续航实力更为强劲。OPPO 冰川电池为Find X8和Find X8 Pro在轻薄的机身中带来5630mAh和5910mAh的超大电量，全系支持50W无线闪充和80W有线超级闪充，其中50W AirVOOC无线闪充可在绝大多数的车辆中得到支持，为用户带来更高效的充电体验。

作为氛围感抓拍神器，OPPO Find X8系列以更轻松的出片方式，与更具氛围感的影像效果，诠释旗舰影像的新含义。全系为专业哈苏人像带来全新的三套胶片风格以及全新的柔光人像效果;全新的无影抓拍无需用户手动切换模式，让抓拍大幅提速，还可以结合ProXDR、专业哈苏人像，以及超清实况照片使用，大幅拓展了抓拍的使用方式，提供更丰富的抓拍表现力，Find X8 Pro还可以通过全新的“抓拍快启键“，在任意界面实现快至0.4s相机启动。基于无影抓拍，Find X8系列更带来首个兼具抓拍与实况的超清实况照片，并支持叠加胶片风格使用，而且全系支持与iPhone系列的互传，通过设备的靠近即可完成照片、文件的分享，同时还可以分享至小红书、抖音等社交平台。

在当前的旗舰机型市场中，OPPO Find X8系列凭借其独特的外观设计、顶级的影像系统、卓越的性能配置、创新的AI功能、强大的续航和快充能力以及出色的销量和口碑，证明了自身的竞争实力。目前OPPO Find X8系列正在热销中，如果在过年之前想入手一款综合体验出色的旗舰手机，那么OPPO Find X8系列是一个非常不错的选择。