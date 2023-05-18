520让爱与众不同，华为Pocket S时刻营造浪漫氛围，情侣最佳约会神器！

【天极网手机频道】520将至，对于这样一个浪漫且仪式感满满的日子，如何打造和过往与众不同的节日氛围，成为近几年网络热门话题。作为一款体现极致科技美学的折叠屏产品，华为Pocket S折叠屏手机或许已经给出今年最完美的答案。

华为Pocket S从自然万物汲取灵感，融合时下潮流元素，带来曜石黑、冰霜银、薄荷绿、樱语粉、樱草金、冰晶蓝六款配色。极具个性化的颜色搭配让原先冰冷的科技产物更具人文气息，同时更符合新世代情侣对潮流与浪漫的追求，化身一款科技属性浓厚的时尚单品，为情侣营造出独属于彼此的甜蜜氛围。

情侣约会当然少不了一起逛街，约会前的准备也显得尤为重要，一身别出新意的look，一定会让当天的约会更加出彩。采用纵向折叠设计，折叠后仅有手掌大小。如此小巧的折叠屏手机，即使放进牛仔裤中也不会显得违和，而且还可以和链条搭配，化身今年最流行的mini包，为整体造型增添几分精致感。

除精致与时尚之外，华为Pocket S实力同样出众。作为一款主打轻薄潮流的折叠屏手机，华为Pocket S并未在硬件上妥协，依然采用顶级影像系统。整机搭载超感知影像系统，整合协同多颗镜头影像能力，可以捕捉更加精细的画面。同时4000万像素超感知主摄采用业界领先的RYYB超感知传感器，带来足以媲美相机的质感人像。强大影像系统，让情侣在约会之余直接调用主摄拍摄照片，修图时告别模糊画面，还能使用广角定格更多爱意瞬间，营造浪漫气氛。在鸿蒙操作系统3.0的加持下，华为Pocket S拥有超级内存管理技术和超空间内存压缩技术，不占用多余存储空间，情侣之间可以留下更多难忘瞬间。

二人世界往往最怕被过度打扰，但面对重要信息又无法忽视，相较以往打开手机获取信息的做法，华为Pocket S可以通过外屏智慧卡片，让用户轻松获取重要信息，将更多时间留给情侣，共享甜蜜时刻，让爱更专注。

华为Pocket S也十分适合男生当作520告别神器。其支持智慧圆形外屏随心自定义，用户与另一半共进烛光晚餐时，可以将外屏设置成心仪画面，成为这浪漫时刻的完美点缀，令二人世界拥有更多难忘瞬间。除此之外，情侣还能在外屏上设置专属于二人的画面，在外约会让爱意仅存彼此之间。

凭借精致时尚的外表，华为Pocket S深受用户喜欢，同时兼备实用性也令其在颜值之下拥有不俗实力。520无论是表达爱意，还是送出惊喜，华为Pocket S都是情侣之间的绝佳选择，让感情再升温，让回忆更难忘。