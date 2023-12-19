年度满分旗舰vivo X100系列火爆开售中，售价3999元起

【天极网手机频道】vivo X100系列自发布以来，备受用户青睐，成为年底爆款新机。根据数据显示，vivo X100 Pro在11月21日首销当日斩获京东自营安卓手机5000元+价位段成交量与成交额双冠军;截至12月12日，vivo X100和vivo X100 Pro销量较上一代产品同比增长150%。vivo X100系列新品能够斩获佳绩，源自产品优异的性能配置与对用户需求的精准把握。

作为影像旗舰的全新之作，vivo X100系列无疑具备着vivo目前最先进的影像实力。通过全新的蔡司光学摄影系统、6nm自研影像芯片V3支持下全套升级的计算摄影、全新超感人像系统及原像引擎算法，带来光学、算力、算法层面的大幅度升级，让X100系列在长焦、人像、夜景、视频等场景都带来满分的影像体验，再次突破vivo手机影像的边界，成为当下最具实力影像旗舰之一。

vivo X100系列还带来全焦段人像功能，得益于vivo原像引擎，人像模式覆盖从24mm到100mm拍摄人像的黄金焦段，全面展现人像摄影的无限魅力。通过深度感知的虚化渲染技术和全新的蔡司B-Speed光斑风格，让移动人像摄影的品质、效果达到新的高度。

镜头模组被浪漫又别致的“日月星辰”的设计环抱着，镜面不锈钢材质的日月双环设计(X100为灵动月环、X100Pro为大气日环)，更简洁的方式体现专业影像实力。配色上vivo X100系列带来了“日落星辰”4款配色，分别是落日橙(素皮)、白月光、星际蓝以及辰夜黑。正面采用的是一块超视网膜8T护眼屏，峰值亮度高达3000nit，全新夜猫护眼功能为你的眼睛打造个性化的护眼策略。

vivo蓝海续航系统将全新设计的大电池与软硬件算法优化相结合，从电池技术、器件选型和底层省电算法入手，在根本上解决手机能耗问题。通过定制专属蓝海电池，vivo X100系列实现更大的容量、更快的充电速度以及更轻薄的机身。X100和X100 Pro的电池容量分别为等效5000mAh和等效5400mAh。其中X100采用双电芯120W有线闪充，X100 Pro采用双电芯100W有线闪充，并支持50W无线闪充。

性能方面，在蓝晶芯片技术栈加持下，由vivo与联发科共同探索的全大核架构天玑9300实现性能和能效的双重提升。该芯片由4颗Cortex-X4超大核、4颗Cortex-A720 大核组成，CPU的峰值性能相较上代提升了40%，同时功耗节省33%，打破了“性能天花板”，在GPU、APU、ISP等关键指标也实现全面突破。同时，vivo X100系列全球首发LPDDR5T内存，配合UFS4.0和天玑 9300旗舰平台打造新一代“性能铁三角”，充分释放天玑 9300旗舰平台的巅峰能力。在各种游戏的重载测试中，vivo X100系列均做到满帧且稳帧运行，还带来了低功耗的出众表现;更流畅、智慧的操作系统提升高端旗舰手机的综合体验。

作为国产手机的代表，vivo X100系列凭借其出色的性能和影像实力，证明了国产手机在高端市场的实力和潜力，为国产手机市场注入了新的活力，也成功吸引了全球消费者的目光。目前vivo X100系列正在火热开售中，售价3999元起，年底如果想要换一款旗舰产品，vivo X100系列无论是颜值、影像、内芯、续航还是系统都能满足你全部的需求。