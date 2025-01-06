延续机圈热闹氛围，2025年新机与新年促销相继亮相

【天极网手机频道】2025 年新年伊始，智能手机市场便热闹非凡，多款新机纷纷亮相，同时各大品牌的促销活动也接踵而至。 红米 Turbo 4 于1 月 2 日发布，该机型首发联发科天玑 8400-Ultra 处理器，配备的 6.67 英寸 OLED 直屏，拥有 1.5K 分辨率。

红米 Turbo 4 搭载了 6550mAh 的大容量电池，配合 90W 快充技术，让用户告别续航焦虑。此外，该机还支持 防尘防水、短焦指纹解锁等。虽然其采用了塑料中框，且在指纹识别技术上未采用超声波指纹，但 1999 元的起售价还是展现出不错的性价比，为中端机市场注入了新的活力。

华为畅享 70X于1 月 3 日登场，这款手机的背部设计与经典的华为 Mate40 颇为相似，极具辨识度。其配备的 6.78 英寸 OLED 双曲面屏，拥有 1.5K 分辨率和 120Hz 刷新率，以及 2160Hz 高频 PWM 调光的臻彩 AI 护眼屏，为用户带来了舒适的视觉享受。

在续航上，6100mAh 的大电池搭配 40W 华为超级快充，能够满足用户长时间的使用需求。同时，该机型还首次搭载了 5000 万像素 RYYB 超感光主摄，具备出色的暗光拍摄能力，并且支持华为首次下放给畅享系列的北斗卫星消息功能，华为畅享 70X起售价仅为 1799 元。

另一款新机则是真我 Neo7 不良人限定版，作为一款定制机型，它在硬件配置上与标准版保持一致，搭载了性能强劲的天玑 9300 Plus 处理器，无论是运行大型游戏还是多任务处理，都能轻松应对。其 7000mAh 的超大电池搭配 80W 闪充，为用户提供了持久的续航保障和快速的充电体验。在影像方面，后置 5000 万索尼 IMX882 主摄，能够拍摄出高质量的照片。值得一提的是，其不良人限定版的手机壳设计精美，极具收藏价值，不少用户都期待能够单独购买。

除了新机发布，机圈的促销活动也在如火如荼地进行中。2025 年国补无缝衔接，手机、平板、智能手表手环等 3 类数码产品均可享受补贴，不过不同区域的开启时间略有差异，消费者需留意本省的相关动态。

苹果中国官网也开启了 “新年” 降价促销活动，针对符合条件的支付方式和指定产品，用户最高可节省 800 元。此前，华为已经率先开启了新年促销活动，OPPO 购机送福袋，vivo X200 系列上线 “直击好运” 新年限定礼盒，各大品牌纷纷发力，机圈的新年大促计划已然全面拉开帷幕，为消费者带来了诸多实惠和选择。