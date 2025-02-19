OPPO Find N5堆叠式任务引起热议，两种任务栏交互方式

【天极网手机频道】如果说近期在数码科技圈最为火热的机型，莫过于OPPO全新折叠屏旗舰Find N5。时隔一年多，OPPO继2023年发布的上一代折叠屏后，经过长达一年的打磨，再度推出全新的超薄折叠旗舰Find N5，正式回归市场。在新机发布前，OPPO用户体验与解决方案总监“ColorOS马新”透露，ColorOS系统即将上线堆叠式任务管理功能。这一消息迅速在科技媒体中广泛传播，关于两种任务管理交互方式――卡片式任务管理与堆叠式任务管理的不同用户偏好，引发了数码科技圈的热烈讨论。

在视频中，马新确认了此前曝光的堆叠式任务管理和自由调节文件夹大小的功能将同步上线OPPO Find N5，同时，平铺式任务管理依然保留，用户可以根据个人喜好自由切换使用。

从视频中不难看出，ColorOS系统中新增加的堆叠式任务管理的滑动动画调校得相当流畅，动作过渡丝滑，令人迫不及待想要亲自体验。除了堆叠式任务栏，马新还透露，自由调节文件夹大小的功能也将同步加入最新版本的ColorOS。在视频演示中，用户可通过文件夹右下角的角标，调节文件夹的大小，支持横排与竖排布局，且应用图标会自动调整显示。这一功能对于热衷桌面管理的用户来说无疑是一大利好。目前，视频中仅展示了(1*1、1*3、3*3)三种文件夹窗口大小。

在社交媒体上，许多网友纷纷表示对新交互方式的上线充满期待。有网友发现，在任务栏管理界面，原本被去除的“一键清除”按钮现已重新回归。这一按钮可以一键清理所有未被锁定的后台应用，许多用户表示，这一功能相比手动逐一清理，显得更加高效便捷。与此同时，也有用户提出，是否可以将清除按钮替换为更为统一的“X”标识，这样的UI设计似乎更符合行业标准，并且更加符合用户的美学设计需求。

以上功能将首发搭载在OPPO Find N5 的手机上，OPPO的其它的ColorOS 15的设备上也将逐步上线。