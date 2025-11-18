OPPO Reno15ÁìÏÎÊµ¿öÓ°ÏñÐÂÌåÑé£¬ÏÖÒÑ¿ªÆôÔ¤ÊÛ
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«ÍøÊÖ»úÆµµÀ¡¿OPPO Reno15 ÏµÁÐ×Ô·¢²¼ÒÔÀ´±ã±¸ÊÜ¹Ø×¢£¬¶øËæ×ÅÔ¤ÊÛÍ¨µÀÕýÊ½¿ªÆô£¬Õâ¿îÖ÷´òÊµ¿öÓ°ÏñÓë¸ßÑÕÖµÉè¼ÆµÄÐÂ»úÔÙ´Î³ÉÎªÊÐ³¡½¹µã¡£×÷Îª Reno ¼Ò×åµÄ×îÐÂÒ»´úÓ°ÏñÇáÆì½¢£¬Reno15 ÏµÁÐÑÓÐøÁËÇá±¡¡¢Ê±ÉÐµÄ»ùÒò£¬²¢ÒÔ¶àÏîÐÐÒµÊ×·¢µÄÓ°ÏñÍæ·¨£¬½«ÈÕ³£¼ÇÂ¼´øÈëÒ»¸ö¸ü¡°ÕæÊµ¡¢¸üÓÐÉúÃüÁ¦¡±µÄÊ±´ú¡£
ÕâÒ»´ú Reno15 ×î´óµÄÁÁµãÔÚÓÚÈ«ÃæÉý¼¶µÄÊµ¿öÓ°ÏñÄÜÁ¦¡£OPPO ÎªÆä´òÔìÁËÈ«ÐÂµÄ¡°³öÈ¦Êµ¿öÆ´Í¼¡±£¬ÓÃ»§¿ÉÒÔ½« 2¨C9 ÕÅÊµ¿öÕÕÆ¬×éºÏ³É¸ü¾ß¹ÊÊÂ¸ÐµÄÆ´Í¼º£±¨£¬ÏµÍ³»¹ÄÜ×Ô¶¯·ÖÀëÈËÎï¡¢³èÎïµÈÖ÷Ìå£¬ÊµÏÖ¸üÏÊ»îÁé¶¯µÄÊÓ¾õ±í´ï£¬²»ÔÙ¾ÖÏÞÓÚ´«Í³ÕÕÆ¬¡£
Í¬Ê±£¬Reno15 Ö§³Ö ³¬¹ã½ÇÊµ¿ö×ÔÅÄ£¬ÔÚ½ü¾àÀëÅÄÉãÊ±¿ÉÒÔÇáËÉÈÝÄÉ¸ü¶à¾°ÎïºÍÈËÎï£¬ÎÞÂÛÊÇ³ÇÊÐ½ÖÅÄ¡¢ÂÃÐÐ·ç¾°»¹ÊÇ¶àÈËºÏÓ°£¬¶¼ÄÜ³ÊÏÖ¿ªÀ«¡¢×ÔÈ»µÄ»ÃæÐ§¹û¡£Ò¹¼äÅÄÉã·½Ãæ£¬È«ÐÂµÄ Ò¹¾° CCD Êµ¿ö ¹¦ÄÜÍ¨¹ý AI Ëã·¨ºÍ CCD Ó°Ïñ¼¼Êõ£¬ÔÚµÍ¹â»·¾³ÏÂÔöÇ¿ÁÁ¶ÈÓëÏ¸½Ú£¬ÈÃÒ¹¾°¡¢ÈËÏñ¶¼ÄÜ»ñµÃ¸üÇåÎú¡¢¸üÍ¨Í¸µÄ³ÉÏñÐ§¹û£¬¼«´óÌáÉýÒ¹¼ä´´×÷ÌåÑé¡£
ÔÚÓ²¼þÉÏ£¬Reno15 ÏµÁÐÍ¬ÑùÆÄ¾ß³ÏÒâ¡£Ö÷ÉãÉý¼¶ÖÁ 2 ÒÚÏñËØ³¬Çå´óµ×£¬»Ãæ½âÎöÁ¦ºÍÒ¹¾°±íÏÖ½øÒ»²½ÔöÇ¿;ÅäºÏ³¬¹ã½Ç¡¢³¤½¹µÈ¶à½¹¶Î¾µÍ·£¬ÓÃ»§ÎÞÂÛÅÄÉãÈËÏñ¡¢·ç¾°»¹ÊÇ½ÖÅÄ£¬¶¼ÄÜ»ñµÃ¸ü×ÔÓÉµÄ¹¹Í¼ÊÓ½Ç¡£Í¬Ê±£¬Ç°ÖÃ¾µÍ·Ö§³Ö³¬¹ã½ÇÊµ¿ö×ÔÅÄ£¬ÎÞÂÛÊÇÒ»ÈË×ÔÅÄ»¹ÊÇ¶àÈËºÏÓ°£¬¶¼ÄÜÇáËÉÅÄÏÂ¸üÍêÕû¡¢¸ü×ÔÈ»µÄ»Ãæ¡£ÎÞÂÛ°×Ìì»¹ÊÇÒ¹Íí£¬ÎÞÂÛÊÒÄÚ»¹ÊÇ»§Íâ£¬Reno15 ¶¼ÄÜÈÃÃ¿Ò»Ö¡»Ãæ³äÂú»îÁ¦Óë²ã´Î¸Ð¡£
³ýÁËÓ°Ïñ±íÏÖÁÁÑÛ£¬Reno15 ÏµÁÐÔÚÍâ¹ÛÓëÌåÑéÉÏÒÀÈ»±£³Ö¸ßË®×¼¡£ÐÂÍÆ³öµÄÐÇ¹âºûµû½áÅäÉ«Í¨¹ýÈ«Ï¢¹â¿Ì¹¤ÒÕ³ÊÏÖÂãÑÛ 3D µÄ¹âÓ°ÎÆÀí£¬±æÊ¶¶ÈÊ®×ã;½ðÊôÖÐ¿òÓëÀäµñ²£Á§±³°åµÄ×éºÏ´øÀ´¸üÏ¸ÄåµÄÊÖ¸Ð£¬Í¬Ê±Ò²Ìá¹©ÁË¸ü¸ßÄÍÓÃÐÔ¡£¼ÓÉÏ ColorOS 16 µÄË³»¬ÌåÑé¡¢³¤Ðøº½Óë¿ì³ä×éºÏ£¬ÈÃÕû»úÔÚÈÕ³£Ê¹ÓÃÖÐÍ¬Ñù±íÏÖÈ«Ãæ¡£
Ä¿Ç°£¬Reno15 ÏµÁÐÒÑÕýÊ½¿ªÆôÔ¤ÊÛ£¬ÆäÖÐ±ê×¼°æ 12GB+256GB ÊÛ¼Û 2999 ÔªÆð£¬¸ü´ó´æ´¢°æ±¾ 16GB+512GB ½öÐè 3599 Ôª£¬¶¥Åä 16GB+1TB ¿ØÖÆÔÚ 3999 ÔªÒÔÄÚ¡£Reno15 Pro °æ±¾ÔòÎª 12GB+256GB ¶¨¼Û 3699 Ôª£¬16GB+512GB Îª 4299 Ôª£¬¶¥Åä 16GB+1TB ÆðÊÛ¼Û 4799 Ôª¡£ÔÚÁ½ÈýÇ§Ôª¼ÛÎ»¶Î£¬ÕâÑùµÄÅäÖÃºÍÓ°ÏñÊµÁ¦¼«¾ß¾ºÕùÁ¦£¬ÎÞÂÛÊÇÏ²»¶¼ÇÂ¼Éú»îµÄÄêÇáÓÃ»§£¬»¹ÊÇ×·Çó¸ßÑÕÖµÓë´´ÒâÍæ·¨µÄÓ°Ïñ°®ºÃÕß£¬¶¼ÄÜÇáËÉÏíÊÜÆì½¢¼¶ÌåÑé¡£
Ëæ×ÅÔ¤ÊÛ¿ªÆô£¬¸ÐÐËÈ¤µÄÐ¡»ï°é¿ÉÒÔÇ°Íù OPPO ¸÷´óÏßÏÂÃÅµêÇ×ÊÖÌåÑé£¬ÌôÑ¡×Ô¼º×îÐÄÒÇµÄÅäÉ«¡£Èç¹ûÏëÔÚÁ½ÈýÇ§¼ÛÎ»¶ÎÈëÊÖÒ»¿î¼ÈºÃ¿´ÓÖºÃÓÃµÄÊµ¿öÉñ»ú£¬ºÁÎÞÒÉÎÊOPPO Reno15ÏµÁÐºÁÎÞÒÉÎÊ¾ÍÊÇ×î¼ÑÑ¡ÔñÖ®Ò»¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â