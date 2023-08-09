一加 Ace 2 Pro与vivo Pad Air最新爆料，屏幕细节有惊喜

【天极网手机频道】进入8月，机圈又开始活跃、热闹起来。近几日，一加、vivo等品牌纷纷官宣将于8月带来新品。其中一加 Ace 2 Pro已经确认新品发布会的具体时间，将于8月16日正式发布，产品主要特性与外观陆续曝光。vivo也在社交媒体放出其平板新品的外观，不过尚未给出具体发布或上市时间。

根据官方信息显示，一加 Ace 2 Pro将搭载的 1.5K 灵犀触控屏拥有 120Hz 可变刷新率，1.5K 超视网膜分辨率，全球首发全新京东方 Q9+ 发光材质，1600 尼特的超高亮度。支持 2160Hz 高频 PWM 调光。除此之外，一加 Ace 2 Pro 还对「灵犀触控」技术进行全新升级，直击雨水触控场景痛点，并且它还将搭载超薄光学屏幕指纹。

根据此前爆料，一加 Ace 2 Pro将搭载了年度口碑旗舰处理器第二代骁龙8移动平台，性能大幅增强同时，降低耗电量。同时，一加 Ace 2 Pro将首发全新一代长寿版 150W 超级闪充，采用独家自研的直充方案，17 分钟就能从 1% 充至 100%。

而vivo即将带来的新品是一款平板电脑――vivo Pad Air，这款新品预计将配备 11.5 英寸超感原色大屏，提供 2.8K 分辨率、144Hz 刷新率(自适应调节)、P3 广色域，屏幕比例 3:2。该产品搭载骁龙 870 处理器，配备大音腔四扬声器，拥有 Super Audio 的计算音效。

另有爆料称，vivo Pad Air 平板仅重 530 克，厚度为 6.67mm，采用一体化无缝金属机身，提供自在蓝、勇敢粉、轻松银三款配色。此外，机身内还搭载 8500mAh 电池，支持 44W 快充。

除了上述几款新品，vivo、OPPO的新手机也在路上，预计8月下旬或9月发布。那么这一轮新机潮，大家最看好谁？一块来聊聊。