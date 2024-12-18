第二十三届IT影响中国：荣耀Magic V3获2024年度编辑金选推荐奖

【天极网手机频道】2024年，人工智能(AI)作为前沿领域的关键技术，正以不可阻挡之势席卷全球。特别是在被称为AI应用元年的2024年，无论是AI技术自身的迭代升级，还是向经济和社会各个层面的扩展渗透，亦或是推动传统产业的智能化转型，AI都呈现出前所未有的活力与趋势。

在这一年里，天极网&比特网与大家见证了众多企业角逐AI领域，感受到数字化技术和智能技术赋予时代的深刻变革。第二十三届IT影响中国深入挖掘行业创新价值、倾听消费者心声，评选出具有行业代表价值的科技产品及解决方案，见证数智时代的科技创新。其中荣耀Magic V3凭借其折叠屏AI交互的全新体验，荣获2024年度编辑金选推荐奖。

全新一代旗舰折叠屏新品荣耀Magic V3惊艳亮相，这款折叠屏不仅采用了全新的荣耀鲁班架构，实现了轻薄设计，更在AI体验领域实现了前所未有的突破，让荣耀智慧服务体验再升阶，为用户带来折叠屏AI交互的全新体验。荣耀在AI技术领域的深耕细作，不仅具有强大的数据处理和识别能力，还能够与折叠屏的硬件特性相结合，实现更加精准、高效、智能的交互体验。

任意门AI交互功能首次运用在折叠屏产品中，新增了短视频图搜、电商图搜等搜索场景，用户在折叠大屏上可以通过两次拖拽，实现一个位置同时查找出行方式和餐厅信息、一张图片同时达成多平台同时比价等更便捷的操作。同时，四图同看功能让用户能够更高效地对比和挑选照片。

荣耀智慧服务更是基于荣耀Magic V3搭载的自研端侧大模型可主动感知、学习和理解用户需求。同时，荣耀自研的AI技术还能够在影像拍摄方面发挥巨大作用，通过智能识别拍摄场景和对象特征，能够自动调整拍摄参数和算法优化，确保用户在不同场景下都能拍出清晰、自然、生动的照片和视频。

荣耀Magic V3采用了全新的鲁班架构，并在铰链上率先搭载荣耀鲁班盾构钢铰链，铰链门板采用了碳纤维进行了减重，机身材料也找来了航天特种纤维，边框采用了荣耀自研7系铝，实现最轻薄的铝边框，使得折叠态机身厚度减薄至9.2mm，既提升了手机的便携性，又重构了折叠屏的交互体验，为用户带来了舒适的握持感和操作体验。

荣耀Magic V3内外屏均采用了荣耀视力舒缓绿洲护眼屏，在屏幕本身具备高规格和高素质的同时还开创性引入了AI离焦护眼技术，可以智能分析用户的用眼环境和习惯，重构光学算法，在荣耀的护眼屏技术之上模拟出离焦显示，让屏幕变身离焦镜，促进脉络膜增厚，减缓近视的发展，更好地保护用户用眼安全。

荣耀Magic V3将AI技术深度融合至折叠屏的每一个细节之中，从屏幕的显示到系统的操作，从影像的拍摄到通信的畅联，AI都在用户提供着更加便捷、高效、智能的服务。这种深度融合不仅让折叠屏手机的功能更加丰富多样，也让用户在折叠屏交互方面有了全新体验。