三星Galaxy Z Flip5/Fold5亮点解析 国行售价或与前代一致

【天极网手机频道】7月26日晚，三星在韩国举行Galaxy Unpacked新品发布会，正式推出了全新的折叠屏手机Galaxy Z Flip5和Galaxy Z Fold5，两款新品对比前代都有着一定的升级，下面笔者就为大家来详细介绍下它们的亮点。

超大外屏的Galaxy Z Flip5

首先来看全新的三星Galaxy Z Flip5，其最大的亮点莫过于背面这块超大的外屏，尺寸达到了3.4英寸，几乎覆盖背面的上半部分，对比前代提升了近2倍，而且峰值亮度可以达到1600尼特，保障了用户在户外强光下依然可以看清楚。更大尺寸的外屏让用户在使用外屏时有着更好的交互体验，无论是手持自拍或是放置定点拍摄时，都能更好的预览拍摄画面。

同时大外屏能够显示更多内容，直接在外屏查看通知，打开快速设置开关Wi-Fi或蓝牙等，或在闭合状态下浏览通话记录并回拨未接来电，还可以添加更多实用的小组件，实现查看天气和个人航班信息，播放自己喜欢的音乐等等，向上滑动可以打开三星钱包、通过信用卡/借记卡或支付宝二维码轻松完成移动支付，或切换交通卡，智能门卡等，功性能更强。另外， Galaxy Z Flip5上还拥有更多自定义的选项，可以让用户打造更为个性化的外屏，可玩性很高。

Galaxy Z Flip5铰链经过重新设计，采用双轨式集成铰链结构的超闭合精工铰链，能够更好的分散冲击力，可以实现无缝折叠，在合上状态下为15.1mm，比前代薄了2mm，重量依旧为187g，小巧的机身可以很轻松地放入口袋或小包之中。

展开后是一块6.7英寸2640*1080 AMOLED屏幕，120Hz自适应刷新率，峰值亮度有前代的1200尼特提升到了1750尼特，在户外环境也能看清楚。影像这块，后置依然是1200万像素主摄+1200万像素超广角的组合，前置为1000万像素，三星在发布会上表示，将先进的AI解决方案融入到拍摄系统，提升暗光环境下的图片和视频拍摄效果，还加入了AI自动识别取景框，在使用后置摄像头拍摄时，能够进行自动识别，在主摄和超广角间自动切换。

其它方面，它搭载了定制版的第二代骁龙8处理器，有着更高主频核性能，8GB内存和256GB/512GB储存，依然是3700mAh电池，提供冰薄荷、云影灰、冰玫紫、星河白四种配色，在三星商城还有极地灰、海浪蓝、山林绿以及日光黄四款专属配色可选。

更轻更薄的Galaxy Z Fold5

全新的Galaxy Z Fold5同样对铰链进行了重新设计，采用双轨式集成铰链结构的超闭合精工铰链，可以实现无缝折叠，厚度来到了13.4mm，对比前代产品(最厚处)薄了2.4mm，同时重量上减到了253g，更加轻薄。

它配备了一块6.2英寸2316*904第二代动态AMOLED外屏，支持48-120Hz自适应刷新率，峰值亮度从前代的1500尼特提升到了1750尼特;内屏为7.6英寸2176*1812 第二代动态AMOLED屏幕，支持1-120Hz自适应刷新率，峰值亮度从前代的1300尼特提升到1750尼特，并且支持S Pen。

影像方面，Galaxy Z Fold5依然配备了5000万像素主摄+1200万像素超广角+1000万像素3倍长焦的后置三摄，与Galaxy S23保持一致，内屏是400万像素屏下摄像头，外屏为1000万像素自拍镜头。同样是搭载着定制版的第二代骁龙8处理器，12GB内存和256/512/1TB存储，电池容量为4400mAh。

值得一提的是，Galaxy Z Fold5在软件层面有着很多的升级，全新的One UI 5.1.1，专注于提高多任务处理和生产力，升级后的任务栏，能够更好地帮助用户在常用的应用程序之间快速切换，提升工作效率。目前，任务栏中可显示最近开启的应用程序数量增至四个，用户可在处理工作时更方便地切换。新增的双手拖放操作，为用户在应用程序间复制内容提供了更高效的体验。用户只需用手指点选相册中的照片并按住，再用另一只手打开三星笔记应用，即可将这张照片拖拽复制到三星笔记当中。

售价或与前代保持一致

关于两款新品的售价，Galaxy Z Flip5和前代一样是999美元起，不过这次直接是256GB起步，而非前代的128GB，有种加量但没加价的感觉;而Galaxy Z Fold5依然为1799美元起，和前代一致。

目前，国内官网已经上线了先行者版本，8GB+256GB为8499元，8GB+512GB为9499元，与去年一样，我个人猜测大概率国行版的正式售价依然是7499元和8499元。不过，有个很有意思的点，国内官网目前提供了一个新品购机权益三选一的活动，其中一个就是可以直接“升杯”，也就是花8499元的尝鲜价格可以购买到8GB+512GB的版本，后续公布国行价格时还能多退少不补。也就是说，后续国行如果7499元起的话，那就是选择这项权益的消费者就相当于花7499元(多退)买了高配版本，算是一种变相优惠了，不知道后续正式开售后会不会还有这个活动。

Galaxy Z Fold5先行者版本12GB+512GB为13999元起，12GB+1TB版本为15999元起，与前代的同配置的正式售价一致。按照以往的套路，先行者售价一般会比正式价格高，而这次我个人觉得应该不会低了，国行售价与先行者价格一致，而12GB+256GB的版本依然是12999元。当然，也不排除惊喜的出现，整体再下调1000块钱，变为11999元起步。

写在最后

本次发布会上，三星花了更多的时间去介绍Galaxy Z Flip5新品，它的升级更为显性，更大的外屏有助于提升交互体验，还优化了铰链结构，能够无缝折叠屏更薄了一些;Galaxy Z Fold则主要是细节上的优化，一样是优化了铰链结构，实现无缝折叠的同时，整机更轻更薄，软件系统上进行了许多优化，尽可能的让大屏发挥更大作用，专注于提高多任务处理和生产力。目前多家国内厂商都在这片逆市上扬且具有潜力的折叠屏市场持续发力，三星在国内面临的压力是蛮大的，所以在国行价格上我个人猜测是与前代保持一致，基本不可能涨价，至于会不会有些惊喜，还得等8月3号的国行发布会揭晓。