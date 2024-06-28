新机上市！华为Pura 70北斗卫星消息版，毕业季旅行好拍档

【天极网手机频道】又是一年毕业季，莘莘学子盼望着的毕业旅行终于提上日程!而此时，入手一款综合体验极佳、影像能力卓越的手机显得十分必要。华为Pura 70系列自上市以来就备受瞩目，其以独特的美学设计和领先的影像技术火速出圈，受到众多青年消费者的青睐。

而就在今天6月28日，华为官宣推出“华为Pura 70北斗卫星消息版”，新增北斗卫星消息功能，售价5599元起。如此一来，本就性能出众的华为Pura 70既能帮我们记录旅行中的美好瞬间，还能让旅途更加安心无忧，可谓是毕业旅行的完美搭子!

对于富有冒险精神的“特种兵”毕业生，可能会选择徒步、登山、骑行等挑战性活动。华为Pura 70北斗卫星消息版，具备发送或接收卫星消息，以及发送图片消息的能力，即便是在无地面网络信号的环境，都能准确、高效地传递信息，让用户及时与外界保持互通互联，时刻守护出行安全。

毕业旅行最重要的当然是拍照留恋，镜头里定格的每一个美好瞬间，都将是青春的最好证明。华为Pura 70北斗卫星消息版搭载新一代超聚光影像系统，主摄、长焦两颗摄像头均支持超高速风驰闪拍，你可以随手定格汽车、高铁窗外的瞬时美景，可以捕捉探险过程中跳跃、冲刺的高能时刻。摆Pose可以尽情地欢乐撒野!轻按快门，这款手机就能把你的高光时刻永久定格，让每一个精彩都不留遗憾。

在毕业旅行的拍摄场景中，多以人像为主，华为Pura 70北斗卫星消息版对人像拍照功能也进行了全面升级，能够智能感知光影与虚化、肤质肤色，呈现真实光影下的质感人像。用华为Pura 70北斗卫星消息版后置拍摄人像时，虚化层次分明，即便身处人流汹涌的街头也能突出人物主体，发丝轮廓和肤质肤色也能清晰还原，满满的细节感。前置拍摄人像时，既能呈现真实五官比例，还能精准还原面部本身的色泽，无论他拍还是自拍，镜头下的人物都能展现出最佳状态，无惧透视畸变。

值得一提的是，华为Pura 70北斗卫星消息版还支持AI消除、AI云增强功能，可以一键拯救旅途“废片”，让每一张照片都更加完美。旅途拍的照片总有瑕疵，用第三方软件一张一张P太费劲，AI消除只需要轻轻一点，通过简单的划线操作即就可以将照片里的乱入元素抹掉;AI云增强可用于人像照片、多人合影、花卉特写和微距场景，点击“魔法棒”即可在云端进行画质增强，提升照片的细节度和美感度。

总而言之，这款产品契合了当代年轻人对手机的极致追求，可谓是夏日换机的不二之选。惊喜的是，华为Pura 70北斗卫星消息版价格为5599元，在千元机档位中黑科技能力抢眼，配置诚意满满，非常值得购入，大家可以前往华为官方零售渠道了解详情。