Canalys公布最新科技行业预测，对2024年持乐观态度

【天极网手机频道】2023年IT行业受全球经济动荡等多因素影响，市场规模及预算进一步缩减，上下游企业无不担忧持续下滑所带来的风险。2024年将何去何从，IT行业都在期盼一份“确切的答案”。近日，Canalys公布了2024年全球科技行业的最新预测。在预测中，Canalys对2024年及以后的前景持乐观态度，并表示生成式AI的机会将会是巨大的，将为行业创造新的重要机遇。

2023年，生成式AI领域取得显著进展，厂商将继续投资，特别是在硬件方面有望实现巨大突破。预计到2025年，将推出性能超过100 TOPS的专用人工智能芯片。然而，Canalys预测，由于人才短缺，这些芯片的性能将有70%无法得到充分发挥，尤其在高性能、低功耗的模型优化、神经架构搜索以及为边缘设备调优的领域。

在Canalys看来，生成式AI尽管目前处于早期阶段，当前渠道机会规模较小，但预计到2028年将增长至1580亿美元。未来18个月内，AI服务和AI软件开发将成为主要收入来源，广泛嵌入各行业和产品中。到2026年，大多数软硬件产品将具备生成式AI功能，且不向消费者额外收费。为了将这些功能整合到产品中，合作伙伴需与厂商和客户创新。

值得一提的是，2024年全球科技行业的最新预测中还提到苹果Vision Pro。最新调查显示，54.4%的苹果产品经销商计划明年销售Vision Pro，这可能导致产品发布后至少12个月或更长时间的供不应求。Vision Pro关注功能性体验而非AR或VR，与iPhone等产品的理念，苹果也计划通过Vision Pro减少对主要产品(iPhone、iPad和Mac)的依赖。不难看出，富有创新的产品与理念将会是驱动未来行业发展的重要核心，对于IT行业来说，任何形态的产品都不能确保“一招鲜吃终生”，只有不断持续创新，才能跟上并超越时代的脚步。