苹果赢了，2022销量最高的手机型号是它！

【天极网手机频道】3月9日，Canalys在微博提到iPhone 13是2022年出货量最多的智能手机型号，达到了7300万，远超排名第二的三星Galaxy A13(2500万台)。

另外，Canalys公布的数据显示，出货量排名前10的手机型号中，苹果占据了7款，三星2款，小米1款。

此前Canalys公布了2022年中国智能手机出货量数据，同比下降14%，近10年首次降至3亿部以下，仅2.87亿部。其中，苹果排名第三，占据18%市场份额，同比增长4%。

至于全球市场，苹果则以2.32亿部出货量排名第二，仅落后于三星，而且是出货量排名前五品牌中，出货量唯一同比增长，尽管只有1%。

iPhone 13去的如此出色的成绩很大原因或需要感谢iPhone 14。大批网友吐槽，iPhone 14升级挤牙膏，没有购买欲望。

事实也确实如此，与其为了灵动岛掏空腰包，不如选择“更有性价比”的iPhone 13系列。

另外毕竟iPhone 14在2022年的出货时间相当于只有Q4一个季度，但已经有3款机型上榜(iPhone 14出货量为2200万台，iPhone 14 Pro/Pro Max紧随其后均为1800万台)，2023年或许才是iPhone 14的冲刺阶段，只不过能否超越iPhone 13，笔者并不看好。